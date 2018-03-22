Александр Дроботов: "Привлечение общественных наблюдателей не оставило возможностей для спекуляций"

Прошедшие 18 марта выборы президента страны в Самарской области прошли без скандалов, облизбиркомом не было зафиксировано серьезных жалоб. На карте нарушений движения в защиту прав избирателей "Голос" жалоб зафиксировано примерно в 4,5 раза меньше, чем в 2012 году.

Эксперты говорят о том, что основной массив замечаний касался технических моментов и, как правило, на них оперативно реагировали. Важную роль в обеспечении такой чистоты и прозрачности сыграло количество наблюдателей - около 3 тысяч, в числе которых и международные.

Куратор общественных наблюдателей от Общественной палаты Самарской области по Комсомольскому району Тольятти Александр Дроботов отмечает, что такая организация процесса голосования не оставила возможностей для спекуляций.

"Раньше Общественную палату не приглашали для наблюдения на выборах. Эту роль выполняли наблюдатели от политических партий и общественных организаций, которые могли завышать те или иные показатели. Общественные наблюдатели независимы, и их работа показала, что сколько-нибудь серьезных нарушений не было. Привлечение общественных наблюдателей не оставило возможностей для спекуляций на тему нарушений", - говорит он.

По словам Дроботова, основное число нареканий со стороны наблюдателей было связано с тем, что под камеру не было видно урны или расширенной формы протокола. Все это оперативно исправлялось.

"Если вспоминать самые "серьезные" случаи нарушений, которые мы отметили на вверенных участках, - это, например, когда в кабинку зашли две подружки, которых не успели предупредить, что это нарушает тайну голосования. Или возникла ситуация, когда женщина пыталась пройти на участок мимо рамки металлодетектора, утверждая, что он является источником вредного излучения. Безусловно все это не влияет на чистоту выборов", - рассказывает куратор наблюдателей.

Он также считает, что большое количество наблюдателей помогло членам участковых комиссий прочувствовать "дополнительную ответственность".

"Отмечу, что общественные наблюдатели работали не за деньги, это был их выбор. Они - ресурс для развития гражданского общества. Важно продолжать работу с этим активом, грамотно его сопровождать и мотивировать", - считает Александр Дроботов.

Напомним, явка в Самарской области составила 66,91%, Владимир Путин набрал в регионе 75,82% голосов. Область продемонстрировала прирост явки по сравнению с кампанией 2012 года в 6,14%. Это лучший показатель среди регионов, в которых осенью 2017 г. сменились губернаторы, и 13-й по всей стране.

"Усилия, которые мы потратили на то, чтобы выстроить должные коммуникации с жителями Самарской области, чтобы, решая буквально любой вопрос, учитывать мнения людей, включать их в работу, дало свои результаты, - подчеркнул врио губернатора Дмитрий Азаров, комментируя итоги воскресного голосования. - Но, подчеркну, это только начало работы. Серьезное доверие граждан, высказанное, в первую очередь, президенту, ко многому нас обязывает".