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Дмитрий Славецкий: "Беспрецедентное число наблюдателей повысило прозрачность выборов в разы" Сергей Тучин: "Люди видят, как работает глава региона, и это повлияло на явку" Олег Матвейчев: "В Самарской области снизились протестные настроения" Олег Казачек: "Это наиболее честные выборы за последнее время" Александр Дроботов: "Привлечение общественных наблюдателей не оставило возможностей для спекуляций"

Выборы Власть и политика

Дмитрий Славецкий: "Беспрецедентное число наблюдателей повысило прозрачность выборов в разы"

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области во время прошедших выборов президента России не было зафиксировано каких-либо серьезных нарушений. По данным карты нарушений общественного движения в защиту прав избирателей "Голос", количество жалоб уменьшилось почти в 4,5 раза. По мнению экспертов, нарекания в основном касались технических моментов. Такой результат они объясняют в том числе беспрецедентным числом независимых наблюдателей.

За тем чтобы голосование в регионе проходило честно и открыто, следили почти 3 тысячи человек, включая представителей Общественной палаты региона, стран СНГ и миссии ОБСЕ. Велась и трансляция с избирательных участков, движение "Самарское независимое наблюдение" наблюдало за процедурой в прямом эфире.

Один из наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ Стивен Янг отметил: "Это единственная страна, в которой я увидел камеры, как на избирательных участках, так и в территориальных избирательных комиссиях. Меня это очень впечатлило. И я это воспринимаю, как буквально прозрачность выборов."

Заранее записаться в наблюдатели и пройти обучение мог любой желающий, независимо от возраста и опыта. Студенты, работающие, пенсионеры — главной была их мотивация, заинтересованность в прозрачности выборов и получении максимально объективного результата.

"На подготовку общественных наблюдателей было брошено очень много сил, — отмечает председатель исполкома реготделения "Ассоциация юристов России", член группы "Самарское независимое наблюдение" Дмитрий Славецкий. — Нужно отдать должное избиркому Самарской области, который приложил все усилия для того, чтобы обеспечить проведение необходимых мероприятий, довести до людей всю необходимую информацию".

Обучение сначала проводилось в муниципальных образованиях, потом — в самих муниципалитетах, то есть на местах, в городах и селах региона. Методическим пособием, по словам эксперта, послужили материалы о нарушениях с предыдущих выборов. Ошибки и нарушения разбирались на конкретных материалах, и обучение, таким образом, носило максимально прикладной характер.

"Беспрецедентное число наблюдателей и повысило прозрачность президентских выборов в разы. В этом году мы отмечали на порядок больше людей, которые были мотивированы и, соответственно, хотели получить соответствующие навыки, участвовать в процедуре голосования в качестве именно независимых, абсолютно не имеющих отношения ни к партийным силам, ни к действующей власти. Этим они и ценны", — поясняет Дмитрий Славецкий.

Напомним, явка в Самарской области составила 66,91%, за  Владимира Путина — в нашей губернии проголосовало 75, 82% избирателей. Этот показатель поддержки действующего лидера страны демонстрирует высокую степень консолидации жителей региона с политикой президента.

"Можно смело говорить, что результаты выражают поддержку курса президента страны Владимира Владимировича Путина абсолютным большинством граждан Российской Федерации. И тот результат, который есть на выборах — это, конечно же, результат работы президента в своей должности. Это результат, который достигнут был не вчера, это результат, который достигнут многолетним трудом, патриотизмом президента, защитой интересов страны на международной арене, защитой интересов граждан Российской Федерации", — прокомментировал итоги выборов глава региона Дмитрий Азаров.

Отметим, что наша губерния заняла первое место по динамике явки среди 13 регионов, где за последние полгода поменялись губернаторы. Результаты явки и выборов — являются одним из показателей эффективности деятельности региональной власти. В регионе ведется планомерная работа по решению вопросов долевого строительства, постоянное общение с жителями в twitter, создана рабочая группа по соцвыплатам, и открыты крупные спортивные, образовательные и медицинские центры. Также жители отмечают и резко возросшее внимание к Самарской области со стороны федеральных властей.

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Последние комментарии

Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Александр Малышев 14 сентября 2014 20:00 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:03 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Работать надо лучше, тогда и народ потянется.

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