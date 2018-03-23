Дмитрий Славецкий: "Беспрецедентное число наблюдателей повысило прозрачность выборов в разы"

В Самарской области во время прошедших выборов президента России не было зафиксировано каких-либо серьезных нарушений. По данным карты нарушений общественного движения в защиту прав избирателей "Голос", количество жалоб уменьшилось почти в 4,5 раза. По мнению экспертов, нарекания в основном касались технических моментов. Такой результат они объясняют в том числе беспрецедентным числом независимых наблюдателей.

За тем чтобы голосование в регионе проходило честно и открыто, следили почти 3 тысячи человек, включая представителей Общественной палаты региона, стран СНГ и миссии ОБСЕ. Велась и трансляция с избирательных участков, движение "Самарское независимое наблюдение" наблюдало за процедурой в прямом эфире.

Один из наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ Стивен Янг отметил: "Это единственная страна, в которой я увидел камеры, как на избирательных участках, так и в территориальных избирательных комиссиях. Меня это очень впечатлило. И я это воспринимаю, как буквально прозрачность выборов."

Заранее записаться в наблюдатели и пройти обучение мог любой желающий, независимо от возраста и опыта. Студенты, работающие, пенсионеры — главной была их мотивация, заинтересованность в прозрачности выборов и получении максимально объективного результата.

"На подготовку общественных наблюдателей было брошено очень много сил, — отмечает председатель исполкома реготделения "Ассоциация юристов России", член группы "Самарское независимое наблюдение" Дмитрий Славецкий. — Нужно отдать должное избиркому Самарской области, который приложил все усилия для того, чтобы обеспечить проведение необходимых мероприятий, довести до людей всю необходимую информацию".

Обучение сначала проводилось в муниципальных образованиях, потом — в самих муниципалитетах, то есть на местах, в городах и селах региона. Методическим пособием, по словам эксперта, послужили материалы о нарушениях с предыдущих выборов. Ошибки и нарушения разбирались на конкретных материалах, и обучение, таким образом, носило максимально прикладной характер.

"Беспрецедентное число наблюдателей и повысило прозрачность президентских выборов в разы. В этом году мы отмечали на порядок больше людей, которые были мотивированы и, соответственно, хотели получить соответствующие навыки, участвовать в процедуре голосования в качестве именно независимых, абсолютно не имеющих отношения ни к партийным силам, ни к действующей власти. Этим они и ценны", — поясняет Дмитрий Славецкий.

Напомним, явка в Самарской области составила 66,91%, за Владимира Путина — в нашей губернии проголосовало 75, 82% избирателей. Этот показатель поддержки действующего лидера страны демонстрирует высокую степень консолидации жителей региона с политикой президента.

"Можно смело говорить, что результаты выражают поддержку курса президента страны Владимира Владимировича Путина абсолютным большинством граждан Российской Федерации. И тот результат, который есть на выборах — это, конечно же, результат работы президента в своей должности. Это результат, который достигнут был не вчера, это результат, который достигнут многолетним трудом, патриотизмом президента, защитой интересов страны на международной арене, защитой интересов граждан Российской Федерации", — прокомментировал итоги выборов глава региона Дмитрий Азаров.

Отметим, что наша губерния заняла первое место по динамике явки среди 13 регионов, где за последние полгода поменялись губернаторы. Результаты явки и выборов — являются одним из показателей эффективности деятельности региональной власти. В регионе ведется планомерная работа по решению вопросов долевого строительства, постоянное общение с жителями в twitter, создана рабочая группа по соцвыплатам, и открыты крупные спортивные, образовательные и медицинские центры. Также жители отмечают и резко возросшее внимание к Самарской области со стороны федеральных властей.