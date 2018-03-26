Для подготовки к ЧМ-18 Фонд капремонта Самарской области возьмет кредит на 250 млн рублей

Фонд капитального ремонта Самарской области возьмет займ в 250 млн рублей. Итоги соответствующего аукциона опубликованы на портале госзакупок.
Сообщается, что предоставление кредита в виде невозобновляемой кредитной линии для некоммерческой организации "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта" потребовалось на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов в рамках реализации мероприятий по подготовке Самары к проведению в 2018 г. чемпионата мира по футболу.
Победителем аукциона признан единственный участник - Тольяттихимбанк. Согласно условиям контракта, банк откроет Фонду капремонта невозобновляемую кредитную линию в размере 250 млн руб. сроком на 36 месяцев.
Стоимость контракта (сумма, которую банк получит в качестве процентов) составит 48,2 млн рублей.
Последние комментарии
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Не все так просто в королевстве(
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.