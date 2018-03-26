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Финансы Экономика и бизнес

Для подготовки к ЧМ-18 Фонд капремонта Самарской области возьмет кредит на 250 млн рублей

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Фонд капитального ремонта Самарской области возьмет займ в 250 млн рублей. Итоги соответствующего аукциона опубликованы на портале госзакупок.

Сообщается, что предоставление кредита в виде невозобновляемой кредитной линии для некоммерческой организации "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта" потребовалось на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов в рамках реализации мероприятий по подготовке Самары к проведению в 2018 г. чемпионата мира по футболу.

Победителем аукциона признан единственный участник - Тольяттихимбанк. Согласно условиям контракта, банк откроет Фонду капремонта невозобновляемую кредитную линию в размере 250 млн руб. сроком на 36 месяцев.

Стоимость контракта (сумма, которую банк получит в качестве процентов) составит 48,2 млн рублей.

Гид потребителя

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