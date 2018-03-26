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Страхование Финансы

Число вакцинаций детей, застрахованных в компании ВТБ Медицинское страхование, в 2017 году увеличилось в 2,2 раза

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2017 году детям, застрахованным в компании ВТБ Медицинское страхование в г. Москве, в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС) было проведено более 320 тысяч бесплатных процедур по вакцинации, что в 2,2 раза больше по сравнению с показателем 2016 года. Общая сумма оказанных услуг увеличилась до 13,4 млн рублей (в 2016 году — 5,6 млн рублей).

Наибольшее количество процедур пришлось на введение АКДС вакцины (против коклюша, столбняка и дифтерии), вакцин против краснухи, кори, полиомиелита и эпидемического паротита.

Елена Белоусенко, генеральный директор ВТБ Медицинское страхование, прокомментировала: "Во всех регионах нашей страны в рамках государственной программы ОМС проводится плановая вакцинация детей. Прививки помогают защитить здоровье от серьезных болезней, а также предотвратить их негативные последствия. Наша страховая компания контролирует качество прививок, которые ставятся нашим маленьким клиентам, а также оказывает родителям всяческую консультационную поддержку".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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