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Страхование Финансы

Компания ВТБ Медицинское страхование возместила в пользу граждан 11,7 млн рублей

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2017 году компания ВТБ Медицинское страхование на основании обращений клиентов, связанных с работой медицинских учреждений, в досудебном порядке разрешила более 2 тысяч случаев в пользу граждан (в том числе — с материальным возмещением, взысканного с медицинских организаций). В судебном порядке было рассмотрено 64 случая. Всего за прошлый год сумма возмещения по удовлетворенным искам составила почти 11,7 млн рублей. Средняя сумма одного иска превысила 400 тыс. рублей.

Елена Белоусенко, генеральный директор ВТБ Медицинское страхование, прокомментировала: "Главная задача нашей страховой компании заключается в защите прав клиентов. Мы заботимся о том, чтобы гражданам оказывалась качественная и своевременная медицинская помощь, которая положена им в рамках государственной программы ОМС. В случае если права наших клиентов нарушаются, мы становимся на их защиту".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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