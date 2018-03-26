Компания ВТБ Медицинское страхование возместила в пользу граждан 11,7 млн рублей

В 2017 году компания ВТБ Медицинское страхование на основании обращений клиентов, связанных с работой медицинских учреждений, в досудебном порядке разрешила более 2 тысяч случаев в пользу граждан (в том числе — с материальным возмещением, взысканного с медицинских организаций). В судебном порядке было рассмотрено 64 случая. Всего за прошлый год сумма возмещения по удовлетворенным искам составила почти 11,7 млн рублей. Средняя сумма одного иска превысила 400 тыс. рублей.

Елена Белоусенко, генеральный директор ВТБ Медицинское страхование, прокомментировала: "Главная задача нашей страховой компании заключается в защите прав клиентов. Мы заботимся о том, чтобы гражданам оказывалась качественная и своевременная медицинская помощь, которая положена им в рамках государственной программы ОМС. В случае если права наших клиентов нарушаются, мы становимся на их защиту".