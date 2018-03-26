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Экономика и бизнес

Wowworks выполняет задачи ритейла быстро и эффективно

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Заменить лампочку, покрасить урну перед входом, отремонтировать компьютер, наладить кондиционер, провести промоакцию или привлечь "тайного покупателя", чтобы проверить стандарты качества обслуживания в магазине — для выполнения этих задач розничным сетям не обязательно держать штат специалистов. Заботы берёт на себя сервис Wowworks — причем неважно, в какой точке России, а теперь ещё Европы и США, бизнес находится.

Находка для ритейла Wowworks — это интернет-площадка, позволяющая привлекать частных специалистов для разовых работ: от замены лампочки и курьерских услуг до ремонта оргтехники, уборки и инвентаризации магазина. На деле это выглядит так: клиент размещает задание, за которое берется фрилансер из проверенной базы — по принципу такси "кто первый взял, тот и выполняет".

Сейчас на сервисе, созданном в 2014 году командой самарских профессионалов из топовых ритейл-компаний, работает свыше 40 тысяч сдельных исполнителей по всей России, в том числе в маленьких селах с населением от 1 тыс. человек.

"Мы помогаем экономить время и бюджеты на 40% на обслуживании розничных точек за счёт использования краудсорсинговой (убер) платформы собственной разработки, — рассказывает основатель сервиса Wowworks Сергей Дядиченко. — Понимаете, у розничных сетей есть два пути по обслуживанию магазинов: один — держать в штате сотрудников, второй — нанять аутсорс-компанию. Так как торговые точки раскиданы по большой территории, штатный сотрудник будет тратить много времени на дорогу, чтобы выполнить минутное дело. Вариант с аутсорсингом тоже непростой. В России нет компании федерального уровня, которая бы оказывала универсальные услуги в сфере эксплуатации магазинов. Приходится заключать восемь-десять договоров с локальными компаниями и их координировать. Мы предлагаем другой подход: клиент нам платит за количество выездов и выполненную работу, исполнители — наша головная боль".

Проверенные люди

По словам Сергея Дядиченко, прежде чем приступить к работе сдельные работники проходят проверку системы безопасности, HR и профильного специалистов, изучают правила сервиса. Практикуется рейтинговая система. Клиент оценивает каждое задание, выполненное исполнителем, по нескольким показателям (качество работ, тайминг и сроки). В дальнейшем это влияет на возможность получать новые задания. Исполнитель с рейтингом менее 4 не может брать задания и блокируется на сервисе. В то же время компания может "закрепить" понравившихся исполнителей "в избранном" и привлекать их на свои задания.

Перечень услуг постоянно расширяется. "Мы начали обучать и перепрофилировать специалистов, которые нужны рынку на текущий момент, но являются дефицитными, взаимодействуя с профессиональными учебными центрами, — говорит Сергей Дядиченко. — Например, было сложно находить специалистов склейки стеклянных конструкций для ювелирных сетей. Наша система обучается подбирать и подсказывать наиболее подходящую позицию из большого списка работ, расходных материалов и поставщиков".

Только за последний год услугами сервиса воспользовались в 2,5 раза больше клиентов: 53 тысячи заданий в 2017 году против 20 тысяч годом ранее. В 2018 году показатели планируют увеличить втрое.

Сегодня среди клиентов Wowworks более 135 мировых и федеральных розничных сетей, крупные банки, сотовые операторы и аптеки, fashion и food ритейл с большим числом распределённых офисов.

Международная экспансия

Самарский Wowworks — единственный стартап из России, который был отобран из более 300 проектов Восточной Европы и принял участие в крупнейшем международном акселераторе MassChallenge. "Хочется поблагодарить Региональный центр инноваций StartupSamara и YellowRockets за то, что дали нашему проекту отличную рекомендацию и помогли организовывать участие в буткемпе. Все прошло на самом высоком уровне, качество экспертов, инвесторов и фондов со всей Европы и США зашкаливало. В результате мы получили массу контактов и обратной связи", — признаются самарские стартаперы.

Сейчас сервис вышел за пределы страны. Его "тестируют" в Беларуси и Германии, на очереди Польша и США.

Советы стартаперам

Нужно пробовать запускаться не только в России, но и в других странах — это сложно, но реализуемо, при этом нужно учитывать множество факторов, например, менталитет и региональные особенности, зрелость рынка и т. д. Если есть возможность, не брать инвестиции, а воспользоваться кредитными средствами или как-то "ужаться", сократить собственные расходы. Никто лучше вас развивать компанию не будет. Хорошо получить экспертизу, это лучше, чем "изобретать велосипед" при самостоятельном выходе на рынок. Есть множество акселерационных программ, в том числе бесплатных, в Самаре, например, работает Региональный центр инноваций StartupSamara, которые проводят свой акселератор. У нас в регионе есть Венчурный фонд Самарской области, через который можно привлечь финансирование. Сейчас в России активно развивается эко-среда для стартапов, вообще предприниматели всех уровней в стране очень открыты инновациям, нужно этим пользоваться, общаться с "коллегами по цеху". Также практически в 100% случаев возможно получить обратную связь от потенциальных клиентов или провести "пилот" еще до официального запуска проекта.

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Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

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Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

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