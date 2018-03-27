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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" ввело построенные и реконструированные объекты на нефтепроводе Куйбышев — Тихорецк

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые работы в рамках комплексной программы технического перевооружения на линейной части магистрального нефтепровода (МН) Куйбышев — Тихорецк и на нефтеперекачивающих станциях (НПС) Саратовского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений (РНУ).

Специалистами Саратовского РНУ во время 72-часовой плановой остановки МН Куйбышев — Тихорецк нефтеперекачивающая станция (НПС) "Бородаевка-1" была подключена к новой микропроцессорной системе автоматики. Работы проводились в рамках проекта технического перевооружения автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП).

В рамках работ по замене камер средств очистки и диагностики (СОД) полевого изготовления на камеры заводского исполнения подключены три построенные камеры пуска-приема СОД — на 432 км МН Куйбышев — Тихорецк.

В Волгоградском РНУ на НПС "Караичево" подключены новые емкости системы сброса волн давления. На линейной части МН Куйбышев-Тихорецк был подключен построенный переход через малый водоток р. Ерик диаметром 800 мм на 970 км.

Работы выполнены с целью поддержания высокой надежности функционирования магистральных нефтепроводов АО "Транснефть - Приволга" силами линейно-эксплуатационных бригад нефтеперекачивающих станций, центральных ремонтных служб Самарского, Бугурусланского, Саратовского и Волгоградского РНУ. Перекачка нефти по магистральному нефтепроводу возобновлена в соответствии с графиком.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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