В прохудившейся в Сызрани ж/д цистерне находилось 63 тонны метанола, перевозимого из Тольятти в Нижегородскую область

В вагоне-цистерне, из которого произошла утечка метанола на станции Сызрань-1, находилось 63 тонны химиката, который перевозили из Тольятти в Нижегородскую область, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Напомним, ЧП произошло накануне утром около 11:00. Выезжавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что у вагона имелась течь из сливного прибора со скоростью около 50-60 капель в минуту.

На место также выезжали сотрудники МБУ "Аварийно–спасательная служба" и противопожарной службы. Они обеспечили безопасность в районе ЧП, организовав оцепление. Железнодорожники отогнали цистерну в тупик и ликвидировали течь.