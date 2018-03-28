В прохудившейся в Сызрани ж/д цистерне находилось 63 тонны метанола, перевозимого из Тольятти в Нижегородскую область

В вагоне-цистерне, из которого произошла утечка метанола на станции Сызрань-1, находилось 63 тонны химиката, который перевозили из Тольятти в Нижегородскую область, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе Сызранского ЛО МВД России на транспорте.
Напомним, ЧП произошло накануне утром около 11:00. Выезжавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что у вагона имелась течь из сливного прибора со скоростью около 50-60 капель в минуту.
На место также выезжали сотрудники МБУ "Аварийно–спасательная служба" и противопожарной службы. Они обеспечили безопасность в районе ЧП, организовав оцепление. Железнодорожники отогнали цистерну в тупик и ликвидировали течь.
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Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.