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Экономика и бизнес

Самарский стартап делает газовые баллоны нового поколения

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В России и мире все больше автолюбителей переводят свои машины на газ, и оборудование, которое изготавливает Сергей Емельянов из Самарского Политеха, надежнее, легче и занимает существенно меньше места в машине, чем стандартные решения.

Сергей Емельянов, выпускник Бизнес-катализатора StartupSamara, разрабатывает газовый баллон для автомобилей, который занимает существенно меньше места, легче и долговечнее  стандартных баллонов. Благодаря современным композитным материалам баллону, разработанному в Самаре, можно придать почти любую форму. Поэтому он эргономично вписывается в багажник автомобиля и экономит свободное пространство. За счет того, что сталь заменена на алюминий и композитные материалы, масса баллона в два раза меньше, чем у традиционных изделий, а срок службы — в 3 раза больше.

В планах самарского стартапа изготавливать переносные аккумуляторы газового топлива в виде рюкзака или кейса. Кроме того, в недалеком будущем стартап планирует разработать газовый баллон для хранения и перевозки метана, способный выдержать давление в 4 раза больше обычных. Такой баллон можно было бы устанавливать на грузовые автомобили. Кроме того, технология может быть применена в вертолетостроении, беспилотниках, катерах.

Сергей Емельянов участвовал в Предакселераторе GenerationS и был признан одни из лучших самарских проектов. В апреле он примет участие в специальной питч-сессии на федеральном финале GenerationS-2017 в Москве.

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Прошла экспертизу?

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Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

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