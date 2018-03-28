Самарский стартап делает газовые баллоны нового поколения

В России и мире все больше автолюбителей переводят свои машины на газ, и оборудование, которое изготавливает Сергей Емельянов из Самарского Политеха, надежнее, легче и занимает существенно меньше места в машине, чем стандартные решения.

Сергей Емельянов, выпускник Бизнес-катализатора StartupSamara, разрабатывает газовый баллон для автомобилей, который занимает существенно меньше места, легче и долговечнее стандартных баллонов. Благодаря современным композитным материалам баллону, разработанному в Самаре, можно придать почти любую форму. Поэтому он эргономично вписывается в багажник автомобиля и экономит свободное пространство. За счет того, что сталь заменена на алюминий и композитные материалы, масса баллона в два раза меньше, чем у традиционных изделий, а срок службы — в 3 раза больше.

В планах самарского стартапа изготавливать переносные аккумуляторы газового топлива в виде рюкзака или кейса. Кроме того, в недалеком будущем стартап планирует разработать газовый баллон для хранения и перевозки метана, способный выдержать давление в 4 раза больше обычных. Такой баллон можно было бы устанавливать на грузовые автомобили. Кроме того, технология может быть применена в вертолетостроении, беспилотниках, катерах.

Сергей Емельянов участвовал в Предакселераторе GenerationS и был признан одни из лучших самарских проектов. В апреле он примет участие в специальной питч-сессии на федеральном финале GenerationS-2017 в Москве.