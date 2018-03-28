Самарский стартап делает газовые баллоны нового поколения

В России и мире все больше автолюбителей переводят свои машины на газ, и оборудование, которое изготавливает Сергей Емельянов из Самарского Политеха, надежнее, легче и занимает существенно меньше места в машине, чем стандартные решения.
Сергей Емельянов, выпускник Бизнес-катализатора StartupSamara, разрабатывает газовый баллон для автомобилей, который занимает существенно меньше места, легче и долговечнее стандартных баллонов. Благодаря современным композитным материалам баллону, разработанному в Самаре, можно придать почти любую форму. Поэтому он эргономично вписывается в багажник автомобиля и экономит свободное пространство. За счет того, что сталь заменена на алюминий и композитные материалы, масса баллона в два раза меньше, чем у традиционных изделий, а срок службы — в 3 раза больше.
В планах самарского стартапа изготавливать переносные аккумуляторы газового топлива в виде рюкзака или кейса. Кроме того, в недалеком будущем стартап планирует разработать газовый баллон для хранения и перевозки метана, способный выдержать давление в 4 раза больше обычных. Такой баллон можно было бы устанавливать на грузовые автомобили. Кроме того, технология может быть применена в вертолетостроении, беспилотниках, катерах.
Сергей Емельянов участвовал в Предакселераторе GenerationS и был признан одни из лучших самарских проектов. В апреле он примет участие в специальной питч-сессии на федеральном финале GenerationS-2017 в Москве.
Последние комментарии
Прошла экспертизу?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)
Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.
Хороший проект. Всегда тяжело морально и финансово оставаться без работы, тем более в городе, где ее вообще почти нет.