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Очевидцы сообщают о большом автомобильном заторе в Самаре на ул. Ново-Садовой в районе Советской Армии

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 28 апреля, около 12 часов дня на ул. Ново-Садовой, в районе пересечения с ул. Советской Армии, начали работу представители силовых структур, в связи с чем движение по направлению "из города" было перекрыто, об этом в соцсетях сообщают очевидцы происходящего.

Кстати, по данным "Яндекса", автомобильная пробка на Ново-Садовой растянулась от ул. Лейтенанта Шмидта до Гастелло. И по направлению "в город" пробка начинается от ул. 22-го Партсъезда.

Автомобильные заторы образовались и на ул. Советской Армии от Стара-Загоры до Ново-Садовой. И на Московском шоссе от ул. Ново-Вокзальной до Советской Армии.

По словам очевидце, в районе пересечения улиц Ново-Садовой и Советской Армии находятся представители силовых структур. Там же видели машину скорой.

В областной полиции пока воздерживаются от комментариев по поводу происходящего. По версии очевидцев, проводилось "разминирование" или обследование подозрительных предметов у остановки общественного транспорта в районе улиц Ново-Садовой и Советской Армии. По другой версии, саперы с собаками проверяли рельсы на предмет минирования по ул. Ново-садовой от Советской Армии до Гастелло.

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