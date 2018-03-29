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Центробанк отозвал лицензию у самарского "АктивКапитал Банка"

МОСКВА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 29 марта, Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АО "АктивКапитал Банк" АО "АК Банк", рег. № 3006, г. Самара  (приказ Банка России от 29 марта 2018 года №ОД- 773).

Напомним, 7 февраля 2018 г. в Самаре состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО "АК Банк", на котором был избран новый состав совета директоров банка.

Акционерное общество "АктивКапитал Банк" (АО "АК Банк") основано в 1994 году. Головной офис находится в Самаре. Структурные подразделения банка представлены в 18 городах России, в том числе работают филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске и Ростове-на-Дону. Универсальная лицензия ЦБ РФ №3006 от 22 января 2018 г.

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