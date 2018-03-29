Центробанк отозвал лицензию у самарского "АктивКапитал Банка"

В четверг, 29 марта, Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АО "АктивКапитал Банк" АО "АК Банк", рег. № 3006, г. Самара (приказ Банка России от 29 марта 2018 года №ОД- 773).
Напомним, 7 февраля 2018 г. в Самаре состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО "АК Банк", на котором был избран новый состав совета директоров банка.
Акционерное общество "АктивКапитал Банк" (АО "АК Банк") основано в 1994 году. Головной офис находится в Самаре. Структурные подразделения банка представлены в 18 городах России, в том числе работают филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске и Ростове-на-Дону. Универсальная лицензия ЦБ РФ №3006 от 22 января 2018 г.