Центробанк отозвал лицензию у самарского "АктивКапитал Банка"

В четверг, 29 марта, Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АО "АктивКапитал Банк" АО "АК Банк", рег. № 3006, г. Самара (приказ Банка России от 29 марта 2018 года №ОД- 773).

Напомним, 7 февраля 2018 г. в Самаре состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО "АК Банк", на котором был избран новый состав совета директоров банка.