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Вкладчики "АктивКапитал Банка" начнут получать страховые выплаты не позднее 12 апреля Центробанк отозвал лицензию у самарского "АктивКапитал Банка" Газбанк вошел в топ-100 самых надежных российских банков по версии издания Forbes Банк "Солидарность" подал иски о банкротстве против Алексея Титова и еще троих бизнесменов "Газбанк" возглавит Владимир Аверин

Банки Финансы

Вкладчики "АктивКапитал Банка" начнут получать страховые выплаты не позднее 12 апреля

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам лишенного 29 марта лицензии "АктивКапитал Банка" не позднее 12 апреля. До этой даты АСВ опубликует в местное прессе, а также разместит на своем сайте объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам.

Банки-агенты для осуществления страховых выплат вкладчикам будут определены на конкурсной до 5 апреля 2018 года. Об этом сообщается на сайте АСВ.

Напомним, в связи с тем, что банк является участником системы обязательного страхования вкладов, каждый их вкладчик, в том числе индивидуальный предприниматель, имеет право на получение страхового возмещения.

Сумма страхового возмещения выплачивается по вкладам в размере 100% суммы всех счетов вкладчика в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не может превышать 1,4 млн руб. в совокупности.

"Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение по вкладам рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 29 марта 2018 года", — уточняется в сообщении АСВ.

Напомним, 29 марта ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у самарского "АктивКапитал Банка". Как говорится в сообщении Центробанка, "в марте текущего года банк провел ряд операций, направленных на вывод значительной части активов, что привело к резкому ухудшению финансового состояния кредитной организации, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами".

Информацию об этих фактах Банк России направил в правоохранительные органы. В настоящее время в "АктивКапитал Банке" назначена временная администрация.

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