Вкладчики "АктивКапитал Банка" начнут получать страховые выплаты не позднее 12 апреля

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам лишенного 29 марта лицензии "АктивКапитал Банка" не позднее 12 апреля. До этой даты АСВ опубликует в местное прессе, а также разместит на своем сайте объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам.

Банки-агенты для осуществления страховых выплат вкладчикам будут определены на конкурсной до 5 апреля 2018 года. Об этом сообщается на сайте АСВ.

Напомним, в связи с тем, что банк является участником системы обязательного страхования вкладов, каждый их вкладчик, в том числе индивидуальный предприниматель, имеет право на получение страхового возмещения.

Сумма страхового возмещения выплачивается по вкладам в размере 100% суммы всех счетов вкладчика в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не может превышать 1,4 млн руб. в совокупности.

"Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение по вкладам рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 29 марта 2018 года", — уточняется в сообщении АСВ.

Напомним, 29 марта ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у самарского "АктивКапитал Банка". Как говорится в сообщении Центробанка, "в марте текущего года банк провел ряд операций, направленных на вывод значительной части активов, что привело к резкому ухудшению финансового состояния кредитной организации, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами".

Информацию об этих фактах Банк России направил в правоохранительные органы. В настоящее время в "АктивКапитал Банке" назначена временная администрация.