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Экономика и бизнес

Компания из Сызрани разработала инновационный строительный материал

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Жюри выставки WorldBuild Moscow признало кровельные материалы серии Next сызранской компании "Герметикс" победителями в номинации "Строительные материалы, инструменты и крепеж".

Компания разработала супертонкий, суперлегкий шестислойный рулонный кровельный материал. Самоклеящаяся кровля NEXT предназначена для наружных работ по гидро- и пароизоляции, герметизации, звукоизоляции и виброизоляции в промышленном и гражданском строительстве. Материал Next Finish обладает высокой пожаробезопасностью и в отличие от битумных кровельных материалов имеет 1 класс по горючести, 1 класс по воспламеняемости и 1 класс по распространению пламени.

Инновационная кровля сызранцев вышла в следующий этап конкурса. До 4 апреля все желающие могут поддержать компанию и проголосовать за нее на сайте выставки.

Компания "Герметикс" всего год занимается разработкой инновационных материалов и уже стала участником конкурса Фонда содействия инновациям. Консультационную поддержку компании оказывает Региональный центр инноваций StartupSamara.

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Последние комментарии

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Александр Минеев 21 марта 2018 09:22 Опубликован список самарских дорог, которые отремонтируют "картами"

Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

Игорь Русаков 22 февраля 2018 14:56 Бывших сотрудников АвтоВАЗа трудоустраивают в Центр корпоративных решений Сбербанка

Хороший проект. Всегда тяжело морально и финансово оставаться без работы, тем более в городе, где ее вообще почти нет.

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