Компания из Сызрани разработала инновационный строительный материал

Жюри выставки WorldBuild Moscow признало кровельные материалы серии Next сызранской компании "Герметикс" победителями в номинации "Строительные материалы, инструменты и крепеж".

Компания разработала супертонкий, суперлегкий шестислойный рулонный кровельный материал. Самоклеящаяся кровля NEXT предназначена для наружных работ по гидро- и пароизоляции, герметизации, звукоизоляции и виброизоляции в промышленном и гражданском строительстве. Материал Next Finish обладает высокой пожаробезопасностью и в отличие от битумных кровельных материалов имеет 1 класс по горючести, 1 класс по воспламеняемости и 1 класс по распространению пламени.

Инновационная кровля сызранцев вышла в следующий этап конкурса. До 4 апреля все желающие могут поддержать компанию и проголосовать за нее на сайте выставки.

Компания "Герметикс" всего год занимается разработкой инновационных материалов и уже стала участником конкурса Фонда содействия инновациям. Консультационную поддержку компании оказывает Региональный центр инноваций StartupSamara.