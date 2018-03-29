Компания из Сызрани разработала инновационный строительный материал

Жюри выставки WorldBuild Moscow признало кровельные материалы серии Next сызранской компании "Герметикс" победителями в номинации "Строительные материалы, инструменты и крепеж".
Компания разработала супертонкий, суперлегкий шестислойный рулонный кровельный материал. Самоклеящаяся кровля NEXT предназначена для наружных работ по гидро- и пароизоляции, герметизации, звукоизоляции и виброизоляции в промышленном и гражданском строительстве. Материал Next Finish обладает высокой пожаробезопасностью и в отличие от битумных кровельных материалов имеет 1 класс по горючести, 1 класс по воспламеняемости и 1 класс по распространению пламени.
Инновационная кровля сызранцев вышла в следующий этап конкурса. До 4 апреля все желающие могут поддержать компанию и проголосовать за нее на сайте выставки.
Компания "Герметикс" всего год занимается разработкой инновационных материалов и уже стала участником конкурса Фонда содействия инновациям. Консультационную поддержку компании оказывает Региональный центр инноваций StartupSamara.
Последние комментарии
Прошла экспертизу?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)
Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.
Хороший проект. Всегда тяжело морально и финансово оставаться без работы, тем более в городе, где ее вообще почти нет.