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Экономика и бизнес

Представители Самарской области в числе победителей регионального этапа Startup Tour в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Жюри конкурса Open Innovations Startup Tour, проходившего 27 и 28 марта в Ульяновске, выбрало 12 лучших проектов по четырем направлениям. Среди победителей регионального этапа двое представителей Самарской области.

На конкурс регионального этапа было подано более 135 заявок от технологических предпринимателей и исследователей из Ульяновской области и других регионов Приволжского федерального округа. Это — самый большой показатель среди городов Стартап Тура 2018 года. В финал вышли 38 проектов. После презентаций эксперты назвали лучших по трем направлениям: IT, биомедицина и промышленные технологии, а также в региональном треке "Зеленая" энергетика".

В Индустриальном треке первое место занял Николай Спиридонов с проектом "Ультразвуковой сварки". Студент института машиностроения Тольяттинского госуниверситета (ТГУ) предложил технологию прочного соединения изделий из пластика и различных полимеров. В планах — создать универсальный стенд и технологическую оснастку для предприятий, продолжить исследования и создать автоматический станок для ультразвуковой сварки.

Алексей Котов из тольяттинской компании PureMind занял первое место в треке информационных технологий с проектом "Облачный интеллект для роботов". Представленное на конкурс ПО представляет собой систему управления автономными роботами, способными работать в сложных внутренних помещениях в одном пространстве с людьми.

В треке "Зеленая" энергетика первое место заняла Ольга Уханова из Ульяновска, представившая проект "Антиоблединительных систем для северного исполнения ветрогенераторов". Лучшим проектом в треке Биомедицинские технологии была названа разработка Дениса Викторова "НуклеоГен".

Из числа победителей жюри выбрало суперфиналиста. Им стал проект компании "Карболаб" Ольги Ухановой с разработкой инновационных покрытий, способных защищать лопасти ветрогенераторов от образования льда. Победителю вручили приз — 300 тыс. рублей.

Подводя итоги конкурсной программы Startup Tour в Ульяновске, советник президента Фонда "Сколково" Пекка Вильякайнен напомнил, что в 2014 г. регион уже принимал у себя это мероприятие, а в этом году число заявок превысило все прогнозы организаторов регионального этапа.

"Мы увидели огромный рост качества заявок по сравнению с предыдущим Стартап Туром четыре года назад. Создание культуры предпринимательства, культуры инноваций — это действительно долгосрочная вещь. Мы очень много поработали за время проведения Стартап Тура, и в некоторых городах, и в Ульяновской области в частности, мы отмечаем изменения ориентации проектов с чистой промышленности на более широкий спектр отраслей", - заявил советник президента Фонда "Сколково" Пекка Вильякайнен.

Победители Тура в Ульяновске получили приглашение представить свои проекты в полуфинале Startup Village. Самая крупная в России и СНГ конференция для стартапов пройдет в Инновационном центре "Сколково" 31 мая и 1 июня. Команды и авторы перспективных идей смогут не только пообщаться с легендами мирового технологического предпринимательства, но и принять участие в конкурсе компаний. В 2017 г. конференцию Startup Village посетили 20 тыс. гостей из 80 стран.

Стартап Тур в Ульяновске собрал около тысячи участников, инноваторов и технологических предпринимателей из Ульяновской области и соседних регионов. Деловая программа включала менторские сессии и мастер-классы по созданию технологических компаний, презентацию разработок резидентов "Сколково" Skolkovo Demo Day.

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Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

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