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Экономика и бизнес

В губернию чаще всего пытаются ввезти подделки брендов Nike, Adidas и Chanel

ТОЛЬЯТТИ. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В губернию чаще всего пытаются ввезти подделки брендов Nike, Adidas и Chanel. Об этом 30 марта в рамках пресс-конференции в Тольятти сообщил начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Самарской таможни Рустам Тунтаев.

Он рассказал, что сотрудники Самарской таможни чаще всего выявляют поддельные одежду, обувь, детские товары и парфюмерию.

"Кроме того, пытаются ввезти и контрафактные автомобильные запчасти. Но, в основном, это одежда и обувь", — отметил он.

По словам начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров, самые распространенные товарные знаки, которые используют нарушители при подделке обуви, — это Reebok, Nike и Adidas и иногда  Lacoste. Среди производства контрафактных женских сумок чаще всего можно встретить бренды Chanel и Louis Vuitton.

В основном, контрафактные товары ввозятся из Казахстана и Кигригии и направляются в Москву.

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