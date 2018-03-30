В губернию чаще всего пытаются ввезти подделки брендов Nike, Adidas и Chanel. Об этом 30 марта в рамках пресс-конференции в Тольятти сообщил начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Самарской таможни Рустам Тунтаев.
Он рассказал, что сотрудники Самарской таможни чаще всего выявляют поддельные одежду, обувь, детские товары и парфюмерию.
"Кроме того, пытаются ввезти и контрафактные автомобильные запчасти. Но, в основном, это одежда и обувь", — отметил он.
По словам начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров, самые распространенные товарные знаки, которые используют нарушители при подделке обуви, — это Reebok, Nike и Adidas и иногда Lacoste. Среди производства контрафактных женских сумок чаще всего можно встретить бренды Chanel и Louis Vuitton.
В основном, контрафактные товары ввозятся из Казахстана и Кигригии и направляются в Москву.
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Прошла экспертизу?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)
Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.
Хороший проект. Всегда тяжело морально и финансово оставаться без работы, тем более в городе, где ее вообще почти нет.