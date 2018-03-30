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Главой временной администрации "АктивКапитал Банка" назначена Анна Самарина

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Центробанк назначил главой временной администрации самарского "АктивКапитал Банка" Анну Самарину. Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.

Анна Самарина занимает должность начальника отдела сопровождения деятельности временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России.

Заместителем руководителя временной администрации "АктивКапитал Банка" назначен главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России.

В состав временной администрации вошли специалисты различных отделений ЦБ РФ и Агентства по страхованию вкладов.

Напомним, 29 марта, Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у самарского АО "АктивКапитал Банк" ("АК Банк").

"В марте текущего года банк провел ряд операций, направленных на вывод значительной части активов, что привело к резкому ухудшению финансового состояния кредитной организации, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами. Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы", — указывается в сообщении ЦБ.

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