В "Жигулевской долине" разработают лодочный мотор мощностью 100 л.с.

Новый резидент "Жигулевской долины" компания "ПАТРИОТ" займется разработкой отечественного лодочного мотора мощностью 100 л. с. на компонентной базе отечественных серийных автомобильных двигателей с применением модифицированного алюминиевого сплава, сообщила пресс-служба технопарка.
Всего в рамках проекта предполагается разработка и производство трех моделей лодочного мотора мощностью от 90 до 150 лошадиных сил. Флагманская модель будет оснащена турбокомпрессором.
В качестве компонентов, кроме узлов разработанных и произведенных ООО "НПП "ПАТРИОТ", будут использованы комплектующие отечественного серийного автомобильного двигателя, что снизит затраты на производство. В сторону уменьшения изменится и стоимость владения по сравнению с импортными аналогами. Стоимость владения двигателем будет ниже импортных аналогов в 1,5-2 раза за счет экономии топлива до 5%, доступности запасных частей, возможности обслуживания в любом автомобильном сервисе и применения инновационных смазочных материалов.
Как сообщает технопарк, на сегодняшний день резидентом ведутся разработки двухтактного лодочного мотора мощностью 40-60 лошадиных сил.
На сегодняшний день на российском рынке лодочных моторов мощностью свыше 40 л.с практически отсутствуют модели отечественных производителей, что влечет за собой высокие цены, удорожание владения техникой и существенные затраты на обслуживание лодочных моторов в этой категории. Потребителями перспективного продукта станут лодочные парки на территории Российской Федерации, а также частные лица.
Последние комментарии
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.