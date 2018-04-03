16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин встретился с молодыми бизнесменами губернии В Тольятти стало больше "Перекрестков" Региональные производители выходят на федеральный уровень благодаря крупным торговым сетям СМТ и правительство области переписывают меморандум по "Клинике сердца" Самарский бизнес-инкубатор дает резидентам высокий старт

Государство и Бизнес Экономическая политика

В Самарской области стартовал новый сезон федеральной программы "Ты — предприниматель"

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС
Авторы:
Читали: 66
Версия для печати

В Самарской области запущен новый образовательный сезон федеральной программы "Ты — предприниматель", сообщил сайт регионального минэкономразвития.

Главная задача проекта — стимулировать активность молодежи в сфере малого и среднего бизнеса путем вовлечения их в предпринимательскую деятельность. Бесплатная программа работает в четырех городах области и планирует открыть ещё два филиала.

Сейчас проект доступен в Самаре, Тольятти, Чапаевске и Сызрани. В сезоне 2018 г. программа планирует разработать собственное приложение для участников программы, открыть филиалы в новых городах региона и помочь в создании еще большего числа проектов.

Участником образовательной программы могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Программа подойдет тем, кто уже имеет бизнес и тем, кто только хочет открыть свое дело или разобраться со своими предпринимательскими качествами.

О проекте знают в школах и вузах — команда регулярно проводит мероприятия для школьников и студентов. "Ты — предприниматель" участвует в молодежном форуме ПФО "iВолга" — команда уже провела четыре одноименных смены для молодежи. Программа ежегодно проводит конкурс бизнес-идей для школьников, разрабатывает специальную программу обучения в вузах и содействует федеральному конкурсу "Молодой предприниматель России", который ежегодно подводит итоги предпринимательской активности молодежи по всей стране. Участие в проекте — это еще и возможность находиться в комьюнити молодых и перспективных бизнесменов области. Помимо образовательного курса в программе проходят регулярные мастер-классы, встречи с предпринимателями и разборы проектов. О новых проектах и форматах регулярно публикуются новости в социальных сетях и на сайте.

Для участия нужно заполнить заявку на сайте molpred63.ru, пройти отбор и войти в список посетителей специально разработанной программы обучения. Есть несколько форматов подобного обучения для различной целевой аудитории: студенческая программа, курс для новичков и курс для опытных предпринимателей.

Учебная часть — полностью бесплатная. Она длится около двух месяцев и помогает сформировать бизнес-идею, выявить лидерские качества, определить предпринимательский потенциал или поднять проект на новый уровень. Потенциальные ученики, которые подадут заявку на обучение — пройдут отбор, где расскажут о себе, своем проекте и своей мотивации, и после удачной защиты попадут в группу. В течение образовательного курса участники посещают лекции, мастер-классы и игровые тренинги, ведут работу с наставниками и на практике применяют полученные знания. На сайте программы есть целый раздел с историями успеха, который посвящен удачным и рентабельным проектам учеников.

В финале образовательной части в формате DemoDay эксперты программы и представители бизнеса определят лучшего участника группы, который получит специальные призы от программы. Участники не уходят без сертификата о прохождении программы "Ты — предприниматель" и контактов с опытными бизнесменами.

На территории Самарской области "Ты — предприниматель" работает с 2015 года. Программа пришла в регион благодаря поддержке Министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области. За все время через нее прошли более 10 тыс. человек, порядка 3000 участников посетили образовательные программы, а каждый десятый — реализовал свой проект и продолжает развивать его сегодня. Среди участников — десятки предпринимателей, которые смогли перезагрузить свой проект или запустить его с нуля. За годы работы с программой сотрудничали более 120 экспертов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 13:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Владимир Сверкалов 03 февраля 2014 17:44 Возле застройки "Кошелев-проекта" может появиться индустриальный парк

Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html

Фото на сайте

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Нанотехнологический центр Самарской области представил свои разработки на «ИННОПРОМе»

Нанотехнологический центр Самарской области представил свои разработки на «ИННОПРОМе»

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6