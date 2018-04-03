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Дорожное строительство Транспорт и связь

Облминтранс резервирует земли для строительства транспортной развязки на ул. Главной в Самаре

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области резервирует земли для государственных нужд в целях строительства транспортной развязки на ул. Главной в Самаре.

Соответствующий приказ главы ведомства Ивана Пивкина вышел 3 апреля.

Согласно документу, на срок три года резервируется зона общей площадью 111,7 тыс. кв. метров. В перечень территорий, которые полностью или частично расположены в границах резервируемых земель, вошли 43 участка. В соответствии с приказом, устанавливается запрет на предоставление в частную собственность находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или их частей.

Собственникам территорий, землепользователям, землевладельцам, арендаторам устанавливается трехлетний запрет на застройку зданиями капитального типа, а также проведение оросительных, осушительных, культуртехнических и других мелиоративных работ, строительство прудов и иных водных объектов.

Согласно схеме, прилагаемой к приказу, речь идет о землях, расположенных на правом берегу реки Самары в районе старого моста по ул. Главной.

Заинтересованные лица могут ознакомиться со схемой резервируемых земель в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области по адресу: Самара, ул. Скляренко, 20.

Напомним, областное дорожное ведомство планирует построить Южную обводную дорогу для транзитного транспорта, которая пройдет по берегу реки Самары от ул. Водников до Южного шоссе.

Гид потребителя

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Александр Минеев 21 марта 2018 09:22 Опубликован список самарских дорог, которые отремонтируют "картами"

Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.

Алекс Меломан 21 февраля 2018 07:49 В чем ФАС подозревает руководство Самаратрансстроя и С.И.Т.И.

Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:16 По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:15 В 2018 г. на строительство трехуровневой развязки в Тольятти планируется направить 5 млрд рублей

Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.

Леонид Гришин 26 октября 2017 13:04 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.

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