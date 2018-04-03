Облминтранс резервирует земли для строительства транспортной развязки на ул. Главной в Самаре

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области резервирует земли для государственных нужд в целях строительства транспортной развязки на ул. Главной в Самаре.

Соответствующий приказ главы ведомства Ивана Пивкина вышел 3 апреля.

Согласно документу, на срок три года резервируется зона общей площадью 111,7 тыс. кв. метров. В перечень территорий, которые полностью или частично расположены в границах резервируемых земель, вошли 43 участка. В соответствии с приказом, устанавливается запрет на предоставление в частную собственность находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или их частей.

Собственникам территорий, землепользователям, землевладельцам, арендаторам устанавливается трехлетний запрет на застройку зданиями капитального типа, а также проведение оросительных, осушительных, культуртехнических и других мелиоративных работ, строительство прудов и иных водных объектов.

Согласно схеме, прилагаемой к приказу, речь идет о землях, расположенных на правом берегу реки Самары в районе старого моста по ул. Главной.

Заинтересованные лица могут ознакомиться со схемой резервируемых земель в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области по адресу: Самара, ул. Скляренко, 20.

Напомним, областное дорожное ведомство планирует построить Южную обводную дорогу для транзитного транспорта, которая пройдет по берегу реки Самары от ул. Водников до Южного шоссе.