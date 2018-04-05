16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Минстрой подготовил письмо в АСВ для решения проблемы дольщиков "Березовки" Дмитрий Азаров поручил главам министерств усилить работу по исполнению областного бюджета Федеральные министерства пытаются согласовать условия поддержки высвобождаемых сотрудников АвтоВАЗа Минэнерго по требованию прокуратуры снизило темпы роста тарифов на воду в Самаре Глава Самарской таможни переведен на должность начальника Центральной энергетической таможни

Министерства и ведомства Экономическая политика

Кадастровая палата Самарской области закрыла все фронт-офисы в регионе

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 77
Версия для печати

Кадастровая палата Самарской области закрыла все фронт-офисы в регионе, сообщает пресс-служба организации.

Учреждение полностью прекратило прием запросов и заявлений, а также выдачу готовых документов в части государственной регистрации прав и кадастрового учета. При этом отмечается, что весь поток заявителей целиком перенаправлен в многофункциональные центры губернии.

Напомним, процесс передачи этих полномочий МФЦ от филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Самарской области начался по распоряжению правительства РФ несколько лет назад и на днях был окончательно завершен. Перераспределение функций между структурами призвано повысить качество и доступность государственных услуг, а также оптимизировать процедуры, связанные с их предоставлением.

При этом Кадастровая палата Самарской области продолжит осуществлять экстерриториальный прием документов на проведение государственной регистрации прав и кадастрового учета. 

Возможность обращаться за регистрацией прав в любом регионе России, независимо от места расположения объекта недвижимости, появилась у собственников чуть больше года назад, и с тех пор спрос на эту услугу неуклонно растет, что подтверждает и статистика за 1 квартал 2018 года. Если в январе в адрес филиала поступило 350 таких обращений, то в марте - уже 825.

Тем же жителям, которые оформляют недвижимость через МФЦ, Кадастровая палата рекомендует перед обращением в окна приема проверить, правильно ли сформирован пакет документов, ведь это значительно уменьшает шансы получить приостановку или отказ в предоставлении государственной услуги. Чтобы узнать, верно ли собраны документы, можно воспользоваться сервисом "Жизненные ситуации", размещенным на сайте Росреестра, или же обратиться за консультацией к специалистам Кадастровой палаты. Запись ведется по телефону 8(846)277-74-78.

Гид потребителя

Последние комментарии

Павел Курганов 11 августа 2015 11:59 В Самаре готовы уничтожать санкционные товары, следующие транзитом из Казахстана

откуда знают, что жители Казахстана не съедят эти продукты?

Клавдия Латышева 28 июля 2015 14:51 Пересчитан региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг

Где можно найти тарифы на услуги жкх с 1 июля 2015 г. По районам г. Самара?

Олег Скорняков 22 мая 2015 15:02 Рекультивация территории химзавода в Чапаевске обойдется в 12 млрд рублей

Лучше бы на эти деньги какой-нибудь детский сад построили...Да не один...

Олег Скорняков 22 мая 2015 15:00 Рекультивация территории химзавода в Чапаевске обойдется в 12 млрд рублей

Вот ребята "попилят" теперь...Интересно, хоть кто-то будет контролировать работы по рекультивации...Вообще, зачем туда лезть? Ведь разворошат, ещё хуже будет.У нас что, территории не хватает, как у япошек?Короче, полностью бредовая идея, чисто для "распила" бюджета...Потом у кого-то из чиновников появится авторучка за "лимон", если, конечно, особняк и яхту он уже "заработал"...

михаил вдовин 05 апреля 2015 04:57 Бюджет программы подготовки к ЧМ-2018 в Самаре сократили на 3,5 млрд рублей

Чиновничья трагедия- как жить?

Фото на сайте

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6