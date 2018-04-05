Кадастровая палата Самарской области закрыла все фронт-офисы в регионе, сообщает пресс-служба организации.

Учреждение полностью прекратило прием запросов и заявлений, а также выдачу готовых документов в части государственной регистрации прав и кадастрового учета. При этом отмечается, что весь поток заявителей целиком перенаправлен в многофункциональные центры губернии.

Напомним, процесс передачи этих полномочий МФЦ от филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Самарской области начался по распоряжению правительства РФ несколько лет назад и на днях был окончательно завершен. Перераспределение функций между структурами призвано повысить качество и доступность государственных услуг, а также оптимизировать процедуры, связанные с их предоставлением.

При этом Кадастровая палата Самарской области продолжит осуществлять экстерриториальный прием документов на проведение государственной регистрации прав и кадастрового учета.