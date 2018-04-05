Кадастровая палата Самарской области закрыла все фронт-офисы в регионе, сообщает пресс-служба организации.
Учреждение полностью прекратило прием запросов и заявлений, а также выдачу готовых документов в части государственной регистрации прав и кадастрового учета. При этом отмечается, что весь поток заявителей целиком перенаправлен в многофункциональные центры губернии.
Напомним, процесс передачи этих полномочий МФЦ от филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Самарской области начался по распоряжению правительства РФ несколько лет назад и на днях был окончательно завершен. Перераспределение функций между структурами призвано повысить качество и доступность государственных услуг, а также оптимизировать процедуры, связанные с их предоставлением.
При этом Кадастровая палата Самарской области продолжит осуществлять экстерриториальный прием документов на проведение государственной регистрации прав и кадастрового учета.
Возможность обращаться за регистрацией прав в любом регионе России, независимо от места расположения объекта недвижимости, появилась у собственников чуть больше года назад, и с тех пор спрос на эту услугу неуклонно растет, что подтверждает и статистика за 1 квартал 2018 года. Если в январе в адрес филиала поступило 350 таких обращений, то в марте - уже 825.
Тем же жителям, которые оформляют недвижимость через МФЦ, Кадастровая палата рекомендует перед обращением в окна приема проверить, правильно ли сформирован пакет документов, ведь это значительно уменьшает шансы получить приостановку или отказ в предоставлении государственной услуги. Чтобы узнать, верно ли собраны документы, можно воспользоваться сервисом "Жизненные ситуации", размещенным на сайте Росреестра, или же обратиться за консультацией к специалистам Кадастровой палаты. Запись ведется по телефону 8(846)277-74-78.