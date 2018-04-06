Подписаны соглашения с новыми резидентами ТОР "Тольятти"

В четверг, 5 апреля, официальный сайт горадминистрации Тольятти сообщил, что территория опережающего развития "Тольятти" пополнилась двумя новыми резидентами. В рабочем порядке были подписаны соглашения с ООО СБ-М и ООО "Агат-Тольятти".

Компания ООО СБ-М занимается организацией серийного производства корпусной мебели и комплектующих для ее производства, мебельной плиты и трудногорючих стеновых панелей, декорированных рулонными материалами с использованием запатентованных технологий.

Общая стоимость проекта составляет 277,3 млн рублей. Компания планирует создать 228 рабочих мест, в том числе 34 в первый год реализации проекта.

Еще одним резидентом ТОРа стала компания ООО "Агат-Тольятти", которая организует в городе опытное конструкторское бюро, нацеленное на разработку и изготовление образцов поршневых двигателей внутреннего сгорания.

Общая стоимость проекта составляет 42,61 млн рублей. Количество новых рабочих мест в первый год реализации проекта - 20.