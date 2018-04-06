Подписаны соглашения с новыми резидентами ТОР "Тольятти"

В четверг, 5 апреля, официальный сайт горадминистрации Тольятти сообщил, что территория опережающего развития "Тольятти" пополнилась двумя новыми резидентами. В рабочем порядке были подписаны соглашения с ООО СБ-М и ООО "Агат-Тольятти".
Компания ООО СБ-М занимается организацией серийного производства корпусной мебели и комплектующих для ее производства, мебельной плиты и трудногорючих стеновых панелей, декорированных рулонными материалами с использованием запатентованных технологий.
Общая стоимость проекта составляет 277,3 млн рублей. Компания планирует создать 228 рабочих мест, в том числе 34 в первый год реализации проекта.
Еще одним резидентом ТОРа стала компания ООО "Агат-Тольятти", которая организует в городе опытное конструкторское бюро, нацеленное на разработку и изготовление образцов поршневых двигателей внутреннего сгорания.
Общая стоимость проекта составляет 42,61 млн рублей. Количество новых рабочих мест в первый год реализации проекта - 20.
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Прошла экспертизу?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)
Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.
Хороший проект. Всегда тяжело морально и финансово оставаться без работы, тем более в городе, где ее вообще почти нет.