Собственники площадей в ТЦ "Парк Хаус" включили режим распродажи

На продажу выставлено помещение в самарском ТЦ "Парк Хаус" площадью 2,3 тыс. кв. м. Как пояснил Волга Ньюс генеральный директор Real Estate Create Никита Петухов, речь идет о площадях между старой и новой частями торгового центра, за которые собственник планирует выручить 45 млн рублей.

"Помещение расположено в нескольких этажах, на разных уровнях и включает в себя и торговые площади, и коридоры, и объекты общего пользования", — рассказал Никита Петухов, правда, отказался называть владельца объекта.

Однако, по данным источников Волга Ньюс, собственник выставленных на продажу площадей — ООО "ФинЭкс-Актив". Информацию об этом подтвердил гендиректор компании Алексей Садов.

По его словам, всего "ФинЭксАктиву" принадлежит около 7 тыс. кв. м в "Парк Хаусе" (общая площадь ТЦ — 55 тыс. кв. м), а выставленные на продажу помещения — "пробный шар".

"Если нам удастся реализовать актив на хороших условиях, то мы рассмотрим возможность продажи оставшихся помещений", — сообщил он. Причиной такого шага Алексей Садов назвал падение доходности инвестиций в "Парк Хаус" и в торговые центры в целом.

Никита Петухов оценивает продаваемые помещения как "рабочие". "Есть легко продаваемые крутые объекты, есть вообще не продаваемые, а есть рабочие. Вот эта площадка — рабочая", — объясняет он, добавляя, что экспозиция объекта может занять от шести месяцев до года.

Половину самарского ТЦ "Парк Хаус" могут выставить на торги Кредиторы ООО "Арес Недвижимость", владеющего примерно половиной площадей в ТЦ "Парк Хаус", проголосовали за признание компании банкротом и введение в отношении нее конкурсного производства. Инициатором банкротства общества является Райффайзенбанк, которому фирма задолжала по кредиту около 3 млрд рублей. Информация об этом содержится в материалах КАД ВАС.

"Рынок сейчас достаточно тяжелый, и, понятно, что продается не просто помещение в проходном месте площадью 10 кв. м. Здесь и сумма немаленькая, и помещение специфическое, поскольку, по сути, покупаешь "кусок" в некоем "общежитии", к которому надо привыкнуть", — отмечает Никита Петухов.

Под "общежитием" он имеет ввиду то, что у ТЦ "Парк Хаус" большое количество собственников. В таком случае, по словам Петухова, особое внимание при принятии решения о покупке объекта недвижимости надо обращать на то, как работает управляющая компания торгового центра.

Работу управленцев "Парк Хауса" Никита Петухов оценивает достаточно высоко. "Прекрасная, сетевая управляющая компания, у которой много объектов. Мне кажется, что в Самаре вообще всего две таких профессиональных внешних управляющих компаний — в "Меге" и в "Парк Хаусе". В остальных случаях управляющие компании принадлежат собственникам объектов", — поясняет Петухов.

Отметим, это уже не первая попытка продажи помещений в ТЦ "Парк Хаус" в текущем году. Так, до недавнего времени на Avito "висело" объявление "Бинбанка" о продаже помещения площадью 2,29 тыс. кв. м за 115 млн рублей. Это площадка, на которой располагался магазин компании "Техносила". Последняя прекратила свое существование в середине 2017 г., и с тех пор помещение пустует. Однако впоследствии объявление о продаже объекта было удалено, поскольку банк, по данным Волга Ньюс, не смог найти покупателя, решив вернуться к варианту сдачи помещения в аренду, и даже начал переговоры с предполагаемым арендатором.

Кроме того, до сих пор пустуют помещения кинотеатра, находившегося на третьем этаже ТЦ "Парк Хаус". Дело в том, что владевшее им ЗАО "Планета развлечений — Самара" еще в 2016 г. было признано банкротом, и в рамках конкурсного производства помещения (общей площадью около 5,5 тыс. кв. м), в которых располагались боулинг, кино и кафе вместе с оборудованием были проданы с торгов. Покупателем стало ООО "Райзинг Стар Медиа", которое приобрело объект за 75,5 млн руб. в октябре 2017 года. До сих пор площадка не работает. По информации Волга Ньюс, это связано с проблемами, возникшими при подключении к электроснабжению.

В настоящее время банкротство грозит еще одному собственнику площадей в ТЦ "Парк Хаус" — ООО "Арес Недвижимость". Эта компания владеет примерно половиной (28,6 тыс. кв. м) в ТЦ "Парк Хаус", а также земельным участком почти такого же размера, расположенного на пересечении Московского шоссе и ул. 22-го Партсъезда в Самаре.

С требованием о банкротстве ООО "Арес Недвижимость" в Арбитражный суд Москвы летом 2017 г. обратился Райффайзенбанк, которому общество задолжало $52,77 млн (3,04 млрд руб.) по кредитному соглашению, заключенному в 2010 году. В качестве залога по кредиту банку были переданы принадлежащие "Арес Недвижимость" помещения в ТЦ и земельный участок.

Пока банк является единственным кредитором ООО "Арес Недвижимость". В ноябре 2017 г. в отношении компании была введена процедура наблюдения, а в январе кредиторы общества проголосовали за признание его банкротом и введение конкурсного производства. Но суд соответствующее решение пока не принял.