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Экономика и бизнес

Специалисты компании "Газпром газораспределение Самара" провели открытый урок в школе

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты компании "Газпром газораспределение Самара" провели открытый урок газовой безопасности для школьников шестых классов в образовательном центре "Южного города". Школа является крупнейшей в регионе и рассчитана на 1,5 тыс. учеников.

Фото: Фото предоставлено ООО "Газпром газораспределение Самара"

В этом году урок был проведен в новом формате. В ходе открытого урока шестиклассникам объяснили, что такое природный газ, где его добывают и каким образом он появляется в домах. Занятие было наполнено интерактивными играми и заданиями для самостоятельного выполнения. Ребятам надо было собрать пазл с основными правилами безопасного пользования газом в быту. По итогам, каждый ребенок получил именную грамоту.

Отельное внимание было уделено информированию школьников об алгоритме действий при обнаружении запаха газа. Специалисты ООО "Газпром газораспределение Самара" рассказали школьникам, что в случае любых неисправностей нужно незамедлительно звать взрослых, а также звонить в аварийную газовую службу по  телефону: 104.

Обучение навыкам подрастающего поколения является профилактикой чрезвычайных ситуаций, связанных с использованием газа в быту.

"Когда ребенок остается дома один и вынужден пользоваться газовыми приборами, он должен знать правила пользования газом. Газовики учат ребят правилам обращения с газом в быту с самого раннего возраста", — подчеркнул генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Самара" Виталий Коротких.

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