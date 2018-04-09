Специалисты компании "Газпром газораспределение Самара" провели открытый урок в школе

Специалисты компании "Газпром газораспределение Самара" провели открытый урок газовой безопасности для школьников шестых классов в образовательном центре "Южного города". Школа является крупнейшей в регионе и рассчитана на 1,5 тыс. учеников.
В этом году урок был проведен в новом формате. В ходе открытого урока шестиклассникам объяснили, что такое природный газ, где его добывают и каким образом он появляется в домах. Занятие было наполнено интерактивными играми и заданиями для самостоятельного выполнения. Ребятам надо было собрать пазл с основными правилами безопасного пользования газом в быту. По итогам, каждый ребенок получил именную грамоту.
Отельное внимание было уделено информированию школьников об алгоритме действий при обнаружении запаха газа. Специалисты ООО "Газпром газораспределение Самара" рассказали школьникам, что в случае любых неисправностей нужно незамедлительно звать взрослых, а также звонить в аварийную газовую службу по телефону: 104.
Обучение навыкам подрастающего поколения является профилактикой чрезвычайных ситуаций, связанных с использованием газа в быту.
"Когда ребенок остается дома один и вынужден пользоваться газовыми приборами, он должен знать правила пользования газом. Газовики учат ребят правилам обращения с газом в быту с самого раннего возраста", — подчеркнул генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Самара" Виталий Коротких.
Последние комментарии
Точно!
Идиоты.
Прошла экспертизу?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)