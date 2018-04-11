Таможенный пост АвтоВАЗа за 2017 год перечислил в госбюджет почти 8 млрд рублей

Таможенный пост АвтоВАЗа, действующий в составе Самарской таможни, за 2017 г. перечислил в федеральный бюджет более 7,89 млрд руб. в виде таможенных платежей, сообщила пресс-служба ведомства.
Регионом деятельности таможенного поста является ПАО "АвтоВАЗ", выпускающее автомобили под брендами Lada, Renault, Nissan и Datsun. Технологическое оборудование, автомобильные комплектующие для сборки новых моделей и другие сопутствующие товары поставляются из стран Европейского союза, Японии, Кореи, Китая, Турции, Румынии автомобильным, железнодорожным, морским и авиационным транспортом.
За прошлый год постом выпущено 8,6 тыс. деклараций на товары, в том числе импортных — 7,3 тыс., экспортных — 1,3 тысячи. Было принято 48 решений о классификации товаров, по которым дополнительно начислено и взыскано более 15,2 млн руб., оформлено 4,4 тыс. подтверждений о прибытии транспортных средств, 4,7 тыс.транзитная декларация при завершении процедуры таможенного транзита и 440 транзитных деклараций при выдаче разрешения на таможенный транзит, проведено 40 таможенных досмотров, 18 таможенных осмотров и 16 таможенных наблюдений. Было возбуждено девять дел об административных правонарушениях в отношении перевозчиков внешнеторговых грузов.
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Чиновничья трагедия- как жить?