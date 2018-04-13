Колхоз "Серп и молот" в любой ситуации находит возможность для развития

Колхоз "Серп и молот" находится в с. Новый Камелик на юге Большечерниговского района. С апреля 1987 г. им бессменно руководит Анатолий Филатов - заслуженный работник сельского хозяйства РФ и почетный гражданин Большечерниговского района. Его богатый опыт работы как в сельском хозяйстве, так и в управленческих структурах помог колхозу не развалиться даже в самые тяжелые для аграриев времена.

Главное - не растеряться

В советские годы в колхозе "Серп и молот" занимались мясным животноводством. Приобретали ежегодно 4 тыс. бычков десятидневного возраста в Ставропольском районе, откармливали до 450 кг и сдавали на мясокомбинат. Однако в 1990-е отлаженная система взаимодействия с поставщиками молодняка нарушилась. В те годы, когда райком партии перестал руководить процессом, многие председатели колхозов растерялись и самостоятельно не смогли работать. Анатолий Филатов, всегда придерживающийся принципа "Если мы будем хорошо работать, то ни одна система нас не сломает", не растерялся. Нашел выход в смене специализации хозяйства.

Так "Серп и молот" стал заниматься молочным животноводством, довел количество дойных коров до 560 голов, а в целом стадо - до 1,9 тыс. голов. Но со временем, когда опытные доярки стали уходить на пенсию, колхоз начал испытывать новые проблемы - серьезный дефицит кадров. Желающих добросовестно и с полной самоотдачей выполнять такие тяжелые обязанности, как труд доярки и скотника, не нашлось. Да и закупочные цены на молоко были ниже себестоимости. Все это вынудило правление колхоза принять решение о закрытии направления. Распродав скот, "Серп и молот" сосредоточился на растениеводстве.

Грамотный подход

Сегодня колхоз обрабатывает чуть более 9 тыс. га собственной земли и арендует еще 3 тыс. у пайщиков. Сеют озимую пшеницу, ячмень, нут, подсолнечник, через каждые два-три года - просо.

25% колхозной пашни - пары, после которых традиционно идет озимая пшеница. "Последние два года показали, что так много озимой пшеницы сеять не нужно, - рассуждает Анатолий Филатов. - Рынок сейчас ею перенасыщен, из-за этого цена на зерно очень низкая. Выращивать ее в таких объемах стало невыгодно. Ячмень и многолетние травы мы выращиваем, чтобы обеспечивать зерном, соломой и сеном личные подсобные хозяйства колхозников и пайщиков. Поэтому прибыль получаем только за счет выращивания экономически выгодных культур - нута и подсолнечника".

По словам председателя колхоза, при нестабильности цен на зерно в настоящее время планировать развитие производства очень сложно. Но в то же время современные рыночные условия научили аграриев более эффективно работать и находить пути снижения себестоимости без потери объема и качества урожая. "В советские времена у колхозников был в ходу лозунг "Получить урожай любой ценой", - вспоминает Анатолий Филатов. - Сегодня мы говорим о необходимости получения с одного гектара земли определенного количества средств, достаточных для того, чтобы колхоз мог нормально жить и развиваться. И если лет семь назад с гектара достаточно было получать 10 тыс. руб., то сегодня, чтобы выходить на рентабельность в 25-35%, необходимо зарабатывать по 15-16 тысяч".

Достигать этих цифр в колхозе стали, значительно снизив себестоимость продукции за счет сокращения

расхода дизельного топлива. Если раньше в период вегетации на гектар пашни уходило 87 литров, то сейчас эта цифра снизилась до 26-32. Прийти к этому удалось за счет изменения технологии обработки почвы и приобретения новой, более производительной техники. В хозяйстве отказались от зяби и сейчас применяют только минимальную обработку почвы. И на поле выходит современная техника, которая за сутки обрабатывает не 25 га, а 40.

Постоянный прогресс

К очередной посевной кампании "Серп и молот" готов еще с осени. Ремонтируют здесь парк посевной техники традиционно сразу после уборки подсолнечника. А все узлы, запасные части и ГСМ приобретают до середины января. В последние годы в колхозе активно меняют старую технику на новую. И если 10 лет назад для приобретения современных агрегатов приходилось брать банковский кредит, то вот уже три года хозяйство развивается исключительно на собственные средства. За это время парк сельхозмашин пополнился новыми тракторами К-700, ХТА, Т-150, МТЗ. Колхоз закупил новые электронные 60-тонные весы. В прошлом году заменили кровлю на одном из складов и в мастерской, в эксплуатацию запустили два новых ангара для хранения зерна, реконструированных из бывших животноводческих помещений.

Один из показателей успешности бизнеса - оплата труда. В колхозе "Серп и молот" ни разу с 1987 г. не задерживали зарплату, несмотря ни на какие кризисы и реформы. Более того, в последние четыре года ее перед началом аграрного сезона повышали на 10%, а перед стартом предстоящей посевной кампании планируют увеличить оплату труда всех колхозников на 20%. Потому и неудивительно, что у крупного растениеводческого хозяйства, находящегося в сельской глубинке, проблем с кадрами нет. В колхозе трудятся 80 человек. И если есть необходимость принять на работу нового специалиста - вопрос решается быстро, так как колхоз имеет возможность обеспечить сотрудников даже жильем. Дома покупают для работников, у которых есть семья. Благодаря тому, что в селе есть работа и дом, школа и детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, у сельчан отпадает необходимость искать себе лучшей доли. А выделенный колхозом дом у работника есть возможность выкупить в собственность уже за какие-то два-четыре года. И подобных преимуществ работы в хозяйстве с каждым годом становится все больше.

В последние два года, например, в преддверии Нового года правление выдает 13-ю зарплату, а в январе за счет колхоза отправляет по 10 человек на лечение в санаторий "Самарский".

Делают село краше

Но не только о своих сотрудниках печется колхоз. С советских времен "Серп и молот" не снимал с себя ответственности за благоустройство села. Покосившиеся избушки в Новом Камелике редко встретишь, а в тех, что есть, как правило, никто уже давно не проживает. Большинство колхозников живут зажиточно.

Колхоз заинтересован в том, чтобы в селе оставалась молодежь. Поэтому прилагает максимум усилий для того, чтобы в Новом Камелике было комфортно и нескучно жить. И за последние три года село заметно преобразилось. Совместно с сельским советом "Серп и молот" капитально отремонтировал клуб. В 2006 г. на средства Николая Давыдкина - земляка-мецената, ныне проживающего в Москве, - силами колхоза построен храм. По инициативе Анатолия Филатова осенью прошлого года открыта освещенная Аллея славы, на лавочках которой с удовольствием проводят вечера и пенсионеры, и семейные пары с детьми. Излюбленным местом отдыха сельчан является и фонтан в честь хлеборобов, установленный на площади перед клубом еще 18 лет назад. Здесь весело и дружно проводятся праздники, а на День молодежи приглашаются артисты, в том числе столичные.

Оказывает "Серп и молот" и спонсорскую помощь школе, детскому саду. Поддерживает и команду местных футболистов, закупает форму, командирует на соревнования, где ребята успешно защищают честь колхоза и родного села.

Анатолий Филатов, председатель колхоза "Серп и молот":

- Лучшим вариантом для развития производства считаю плановое ведение хозяйства. Но в реалиях современного рынка рассчитывать на выполнение запланированного не приходится. В сельском хозяйстве объем продукции прямо влияет на рыночные цены: большой урожай - низкая цена, маленький - высокая. Цена же всей остальной продукции и услуг ежегодно растет, что повышает нашу себестоимость. Поэтому планово развиваться без фиксации цен на зерно со стороны государства аграриям сложно.