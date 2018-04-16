Пакет "Быть в плюсе" пополнился новым сервисом "СМС-реклама"

"Ростелеком" продолжает развивать цифровые сервисы для малого и среднего бизнеса — теперь в рамках пакетного предложения "Быть в плюсе" клиентам по всей России доступна услуга "СМС-реклама".
"СМС-реклама" — простой и доступный способ эффективной коммуникации с клиентами, который позволяет снижать затраты на привлечение новых покупателей, настраивать рассылки и повышать продажи по существующей базе, а также отслеживать эффективность и окупаемость рекламных кампаний. В интуитивно понятном веб-интерфейсе сервиса удобно сегментировать клиентскую базу по полу, возрасту, доходу и другим параметрам для отправки адресных сообщений разным категориям клиентов.
Сервис позволяет организовывать персонализированные рассылки от имени компании, а в тексте настроить автоматическую подстановку имени, возраста или даты рождения получателя. В зависимости от размера базы и потребностей бизнеса, клиенты могут подключить готовые пакеты, которые включают от 1000 до 5000 СМС.
"Мы постоянно совершенствуем наши продукты и сервисы, учитывая потребности клиентов. Для малых и средних компаний очень нужны недорогие и эффективные инструменты коммуникации со своей клиентской базой — это залог успешного развития бизнеса. "СМС-реклама" как раз такой сервис: стоимость одного контакта с клиентом здесь и без того ниже, чем у других рекламных каналов, а в пакете "Быть в плюсе" экономия еще более ощутима", — рассказывает Сергей Таболин, директор направления департамента корпоративного маркетинга ПАО "Ростелеком".
"Быть в плюсе" — пакет услуг для малого и среднего бизнеса, включающий высокоскоростной доступ в интернет и один из новых цифровых сервисов "Ростелекома": Виртуальную АТС, Видеонаблюдение, Управляемый Wi-Fi или Интерактивное ТВ. Комплексное решение позволяет вместе с доступом в интернет получить именно тот функционал, который сейчас нужен бизнесу, и при этом сэкономить на обеих услугах. Теперь в пакетное предложение добавлен еще один сервис — вместе с интернетом корпоративные клиенты могут подключить "СМС-рекламу". В стоимость пакета войдет от 500 до 2500 СМС-сообщений, в зависимости от выбранного клиентом тарифа.
Последние комментарии
Точно!
Идиоты.
Прошла экспертизу?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)