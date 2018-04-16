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Экономика и бизнес

Пакет "Быть в плюсе" пополнился новым сервисом "СМС-реклама"

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" продолжает развивать цифровые сервисы для малого и среднего бизнеса — теперь в рамках пакетного предложения "Быть в плюсе" клиентам по всей России доступна услуга "СМС-реклама".

"СМС-реклама" — простой и доступный способ эффективной коммуникации с клиентами, который позволяет снижать затраты на привлечение новых покупателей, настраивать рассылки и повышать продажи по существующей базе, а также отслеживать эффективность и окупаемость рекламных кампаний. В интуитивно понятном веб-интерфейсе сервиса удобно сегментировать клиентскую базу по полу, возрасту, доходу и другим параметрам для отправки адресных сообщений разным категориям клиентов.

Сервис позволяет организовывать персонализированные рассылки от имени компании, а в тексте настроить автоматическую подстановку имени, возраста или даты рождения получателя. В зависимости от размера базы и потребностей бизнеса, клиенты могут подключить готовые пакеты, которые включают от 1000 до 5000 СМС.

"Мы постоянно совершенствуем наши продукты и сервисы, учитывая потребности клиентов. Для малых и средних компаний очень нужны недорогие и эффективные инструменты коммуникации со своей клиентской базой — это залог успешного развития бизнеса. "СМС-реклама" как раз такой сервис: стоимость одного контакта с клиентом здесь и без того ниже, чем у других рекламных каналов, а в пакете "Быть в плюсе" экономия еще более ощутима", — рассказывает Сергей Таболин, директор направления департамента корпоративного маркетинга ПАО "Ростелеком".

"Быть в плюсе" — пакет услуг для малого и среднего бизнеса, включающий высокоскоростной доступ в интернет и один из новых цифровых сервисов "Ростелекома": Виртуальную АТС, Видеонаблюдение, Управляемый Wi-Fi или Интерактивное ТВ. Комплексное решение позволяет вместе с доступом в интернет получить именно тот функционал, который сейчас нужен бизнесу, и при этом сэкономить на обеих услугах. Теперь в пакетное предложение добавлен еще один сервис — вместе с интернетом корпоративные клиенты могут подключить "СМС-рекламу". В стоимость пакета войдет от 500 до 2500 СМС-сообщений, в зависимости от выбранного клиентом тарифа.

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