Роснефть открывает путь талантам

Вот уже в восьмой раз состоялся в Самаре зональный тур корпоративного фестиваля "Роснефть зажигает звезды". С 11 по 13 апреля сцену КРЦ "Звезда" озарил настоящий звездный дождь - настолько яркими были выступления участников. Творческий коллектив Новокуйбышевского НПЗ - по традиции, в числе фаворитов фестиваля.

В фестивале участовали работники дочерних обществ и дети заводчан в возрастных категориях: от 7 до 12 лет, от 13 до 17 лет, 18 лет и старше. Жюри, в состав которого вошли деятели культуры и искусств, представители творческой интеллигенции, оценивало конкурсные выступления с точки зрения вокальных данных, оригинальности постановки номера, художественного уровня исполнения, артистичности и сценического обаяния. В номинации "Отражение" победителей определяли по таким критериям, как оригинальность идеи, композиции, содержания работы, техника, качество, художественный уровень.

Мэтры российской эстрады высоко оценили уровень выступления самодеятельных артистов. Исполнители Новокуйбышевского НПЗ вновь поразили столичных членов жюри.

"Очень радует, что так много детей и взрослых занимаются творчеством, - отметил председатель жюри, народный артист России Левон Оганезов. - Не обязательно, чтобы каждый из них стал великим артистом, важно, что люди развиваются разносторонне. Очень приятно, что такая метаморфоза происходит с нашей молодежью. Честь и хвала взрослым, которые в свободное от производственных обязанностей время занимаются любимым делом".

Работницы НК НПЗ Елена Мещерякова и Анастасия Митрофанова попробовали себя в актерском мастерстве, представив юмористический номер "Просто о сложном", посвященный предсвадебным хлопотам. По словам девушек, несколько лет они наблюдали за фестивалем как зрители, а два последних года участвуют сами.

"В постановке мы рассказываем о том, как волнуются люди перед свадьбой, - говорит Елена. - Мы постарались, чтобы это выглядело смешно и интересно. Насте было сложнее, она - главная героиня, а по своей профессии она - инженер-конструктор. Нам потребовалось много усилий, чтобы войти в образ. Но участие в главном корпоративном культурном событии Компании - уже победа для нас и большая честь".

Заслуженный успех на фестивале ждал юных участников, представляющих Новокуйбышевский НПЗ. Настоящей "звездой" фестиваля стала дочь работника НК НПЗ, уроженка Новокуйбышевска Милана Жарехина, которая победила в номинации "Эстрадный вокал". Невозможно поверить, что девочке всего 13 лет - настолько сильный и взрослый голос у юной певицы. Милана неоднократно побеждала на фестивале "Роснефть зажигает звезды" и представляла Самарский регион в финале Национального отборочного конкурса "Детское Евровидение-2016" в Артеке. В этом году она стала лауреатом первой степени в международном вокальном турнире "Окно в Европу".

"У фестиваля "Роснефть зажигает звезды" очень серьезный уровень участников, - поделилась впечатлениями Милана. - Для меня это огромный опыт".

Настоящий фурор произвела хореографическая постановка Новокуйбышевского НПЗ, полная экспрессии и динамики. По словам работниц предприятия, этот номер - о том, как важно жить здесь и сейчас, сохранять семью и уметь любить. Участники коллектива выступают на фестивале уже в четвертый раз, и всегда в лидерах. Но волнения от этого все равно не меньше. К выступлению готовились несколько месяцев, мастерили атрибутику, шили костюмы. А репетировать приходилось в свободное от работы время, то есть вечерами и в выходные дни.

"Каждый танец пропускаем через себя, проживаем от начала до конца, - говорят участники коллектива. - А представлять наш завод на таком фестивале - для нас престижно и почетно".

Результат таких усилий оправдался: танцоры НК НПЗ заняли первое место в номинации "Хореография", получили "Золотую звезду" и честь представлять предприятие в финале корпоративного фестиваля в Москве, который пройдет в сентябре. Всего участники от Новокуйбышевского НПЗ завоевали восемь призовых мест. Первое место в номинации "Вокал эстрадный (соло) 13-17" получила Милана Жарехина с песней "Listen". Первое место в номинации "Хореография. 18 лет и старше" - номер "Одаренная". Второе место в номинации "Инструментальный. 13-17 лет" - номер "Цыганка" и Ксения Балицкая. Второе место в номинации "Отражение" заняла фото-композиция "Не забывай меня" Вадима Зюзина. 2-е место в "Отражении" в возрастной категории 7-12 лет заняла картина "В каюте капитана" Ангелины Толкачевой. 2-е место в "Отражении" также заняла картина "Село мое родное" Ирины Луцюк. 3-е место в номинации "Инструментальный. 13-17 лет" - "Волжские напевы" Валерий Кириллов, Иван Хрисанфов. 3-е место - Вокал эстрадный (соло) 13-17 лет заняла Джамала "History" Виктория Бездомникова. За участие также награждены Ангелина Толкачева, Дарья Климова, номер "Просто о сложном", Елизавета Петрушина, Евгений Веляев и Родион Рахматулин.