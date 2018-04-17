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Страхование Финансы

Самарская область вошла в ТОП-10 регионов-лидеров по продажам е-ОСАГО

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область вошла в ТОП-10 регионов-лидеров по продажам е-ОСАГО. За первый квартал 2018 года здесь было продано 82967 полисов электронной "автогражданки". Такие данные озвучили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

В первую десятку регионов по продажам е-ОСАГО вошли также Москва, Московская, Свердловская область, Санкт-Петербург, Новосибирская, Воронежская области, Приморский край, Дагестан и Краснодарский край.

В целом по стране, по данным РСА, число заключенных договоров ОСАГО в электронном виде выросло в первом квартале 2018 года в 4,5 раза — до 3,4 млн штук по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А доля электронных продаж договоров ОСАГО превысила 40%.

"В прошлом году произошли глобальные изменения для рынка ОСАГО, которые сыграли на повышение доступности автогражданки и в целом повлияли на уровень цифровизации всего страхового рынка. Электронное ОСАГО с 1 января 2017 года стало обязательным для всех страховых компаний, которые ведут деятельность по этому виду страхования. Е-ОСАГО "выстрелило" — возможно, и у регулятора, и у самих участников рынка не было таких ожиданий. Сегодня доля таких продаж превышает 40%", — отметил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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