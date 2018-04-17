Самарская область вошла в ТОП-10 регионов-лидеров по продажам е-ОСАГО. За первый квартал 2018 года здесь было продано 82967 полисов электронной "автогражданки". Такие данные озвучили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).
В первую десятку регионов по продажам е-ОСАГО вошли также Москва, Московская, Свердловская область, Санкт-Петербург, Новосибирская, Воронежская области, Приморский край, Дагестан и Краснодарский край.
В целом по стране, по данным РСА, число заключенных договоров ОСАГО в электронном виде выросло в первом квартале 2018 года в 4,5 раза — до 3,4 млн штук по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А доля электронных продаж договоров ОСАГО превысила 40%.
"В прошлом году произошли глобальные изменения для рынка ОСАГО, которые сыграли на повышение доступности автогражданки и в целом повлияли на уровень цифровизации всего страхового рынка. Электронное ОСАГО с 1 января 2017 года стало обязательным для всех страховых компаний, которые ведут деятельность по этому виду страхования. Е-ОСАГО "выстрелило" — возможно, и у регулятора, и у самих участников рынка не было таких ожиданий. Сегодня доля таких продаж превышает 40%", — отметил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.