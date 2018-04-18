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Экономика и бизнес

В Тольятти состоится семинар для предпринимателей

ТОЛЬЯТТИ. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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20 апреля в Тольятти компания "Такском" проведет практический семинар для предпринимателей с участием специалистов ФНС РФ.

Заместитель начальника Управления оперативного контроля ФНС РФ А. Сорокин объяснит тонкости нормативного регулирования применения ККТ и законодательных инициатив, даст практические советы по формированию кассового чека и исправлению ошибок, порекомендует, как компенсировать затраты на приобретение контрольно-кассовой техники, компетентно ответит на актуальные вопросы.

Руководитель проекта компании "Такском" С. Анисимов расскажет о критериях надежности при выборе ОФД, объяснит пошаговый алгоритм удаленной регистрации кассы, обратит внимание на особенности заключения договора с ОФД, продемонстрирует полезные сервисы, позволяющие сопоставлять свои показатели с конкурентами по региону, понимать распределение продаж по времени суток, контролировать исправность техники, оптимизировать товарный ассортимент и планировать складские запасы − заниматься менеджментом в режиме онлайн.

Участие в мероприятии бесплатное. Предварительная регистрация участников обязательна. Зарегистрироваться необходимо до 19 апреля 2018 года.

Программа конференции и регистрация для участия по ссылке https://54-fz.timepad.ru/event/704305/.

ТЭК&Химия №8

АПК&Пищепром №13

Машиностроение №1

Гид потребителя

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Ольга Правдина 17 апреля 2018 14:47 В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни

это вредители...нужно совсем запретить этот яд

Ольга Правдина 17 апреля 2018 14:46 В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни

твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла

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