В г. Волгограде на базе АО "Транснефть - Приволга" состоялся спортивный турнир организаций системы ПАО "Транснефть", посвященный 75-летию победы советских войск в Сталинградской битве.
В рамках двухдневного турнира были проведены соревнования по волейболу, баскетболу и мини-футболу, в которых приняли участие сборные команды четырех дочерних обществ ПАО "Транснефть": ООО "Транснефть - Порт Приморск", ООО "Транснефть Финанс", АО "Транснефть - Дружба" и АО "Транснефть - Приволга".
Почетной гостьей турнира стала олимпийская чемпионка по плаванию на дистанции 10 км на открытой воде, единственная в истории российского женского плавания восьмикратная чемпионка мира Лариса Ильченко. Выступая на открытии турнира, она поздравила участников со спортивным праздником и пожелала им удачи.
Во всех видах соревнований победу одержали спортсмены АО "Транснефть - Приволга". Победители и призеры соревнований получили памятные кубки и медали.
Кроме того, для участников турнира была организована экскурсионная программа по местам воинской славы защитников Сталинграда. Спортсмены посетили мемориальный комплекс "Мамаев курган" и возложили цветы к памятникам защитникам Сталинграда.
Турниры по зимним и летним видам спорта, а также спартакиады организаций системы ПАО "Транснефть" проводятся ежегодно и являются важным элементом корпоративной культуры. Спортивные мероприятия способствуют формированию внутрикорпоративных связей и укреплению командного духа. Цель проведения подобных турниров — популяризация физической культуры и здорового образа жизни.