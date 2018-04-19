В г. Волгограде на базе АО "Транснефть - Приволга" состоялся спортивный турнир организаций системы ПАО "Транснефть", посвященный 75-летию победы советских войск в Сталинградской битве.

В рамках двухдневного турнира были проведены соревнования по волейболу, баскетболу и мини-футболу, в которых приняли участие сборные команды четырех дочерних обществ ПАО "Транснефть": ООО "Транснефть - Порт Приморск", ООО "Транснефть Финанс", АО "Транснефть - Дружба" и АО "Транснефть - Приволга".

Почетной гостьей турнира стала олимпийская чемпионка по плаванию на дистанции 10 км на открытой воде, единственная в истории российского женского плавания восьмикратная чемпионка мира Лариса Ильченко. Выступая на открытии турнира, она поздравила участников со спортивным праздником и пожелала им удачи.

Во всех видах соревнований победу одержали спортсмены АО "Транснефть - Приволга". Победители и призеры соревнований получили памятные кубки и медали.

Кроме того, для участников турнира была организована экскурсионная программа по местам воинской славы защитников Сталинграда. Спортсмены посетили мемориальный комплекс "Мамаев курган" и возложили цветы к памятникам защитникам Сталинграда.