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Экономика и бизнес

В отношении "Фарм СКД" и "Новофарм" возбуждено уголовное дело за ограничение конкуренции

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В отношении должностных лиц самарского ООО "Фарм СКД" и новокуйбышевского ОАО "Новофарм" возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции"), сообщает пресс-служба ФАС России. Компании специализируются на продаже лекарственных препаратов.

Дело было возбуждено по материалам антимонопольной службы, которая признала этих поставщиков виновными в заключении и реализации антиконкурентного соглашения, которое обеспечивало поддержание цен при проведении 465 электронных аукционов на поставку лекарств для нужд медицинских учреждений в пяти регионах РФ на общую сумму более 420 млн рублей.

"Аукционы завершились с минимальным снижением цены контракта и при отсутствии конкурентной борьбы", — говорится в сообщении ФАС РФ.

Это решение "Фарм СКД" и "Новофарм" пытались обжаловать, однако и суд первой инстанции, и апелляция, а теперь и кассация посчитали решение ФАС законным. В определении суда первой инстанции уточняется, что представители "Фарм СКД" и "Новофарм" заявляли о том, что принадлежат к одной группе лиц, поэтому на них не распространяются положения статьи 11 Закона о защите конкуренции.

В решении суда отмечалось, что согласно выписке из ЕГРЮЛ, владельцами "Фарм СКД" являются Владимир Поникаров, Андрей Кучер и Евгений Литвишков (директор общества). Также в определении суда первой инстанции указывается, что ООО "Фарм СКД" принадлежит 24,99% в уставном капитале ОАО "Новофарм", еще 13,5% акций компании принадлежит заместителю директора "Фарм СКД".

Однако, по мнению суда и ФАС, указанная информация не свидетельствует о том, что у "Фарм СКД" имеется контрольный пакет акций "Новофарма", а значит положения статьи 11 Закона о защите конкуренции на компании распространяется. Также суд признал несостоятельным довод компаний о том, что они не являются субъектами-конкурентами.

Кроме того, как сообщает ФАС России, ООО "Фарм СКД" было привлечено к административной ответственности в размере более 85 млн руб., ОАО "Новофарм" назначен штраф более 5 млн рублей.

Однако обе компании обратились в суд в попытке обжаловать эти решения, и "Фарм СКД" удалось снизить размер штрафа до 4,2 млн рублей. Правда, это определение суда обжалует ФАС. Решение по заявлению "Новофарм" судом еще не принято.

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