В отношении "Фарм СКД" и "Новофарм" возбуждено уголовное дело за ограничение конкуренции

В отношении должностных лиц самарского ООО "Фарм СКД" и новокуйбышевского ОАО "Новофарм" возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции"), сообщает пресс-служба ФАС России. Компании специализируются на продаже лекарственных препаратов.
Дело было возбуждено по материалам антимонопольной службы, которая признала этих поставщиков виновными в заключении и реализации антиконкурентного соглашения, которое обеспечивало поддержание цен при проведении 465 электронных аукционов на поставку лекарств для нужд медицинских учреждений в пяти регионах РФ на общую сумму более 420 млн рублей.
"Аукционы завершились с минимальным снижением цены контракта и при отсутствии конкурентной борьбы", — говорится в сообщении ФАС РФ.
Это решение "Фарм СКД" и "Новофарм" пытались обжаловать, однако и суд первой инстанции, и апелляция, а теперь и кассация посчитали решение ФАС законным. В определении суда первой инстанции уточняется, что представители "Фарм СКД" и "Новофарм" заявляли о том, что принадлежат к одной группе лиц, поэтому на них не распространяются положения статьи 11 Закона о защите конкуренции.
В решении суда отмечалось, что согласно выписке из ЕГРЮЛ, владельцами "Фарм СКД" являются Владимир Поникаров, Андрей Кучер и Евгений Литвишков (директор общества). Также в определении суда первой инстанции указывается, что ООО "Фарм СКД" принадлежит 24,99% в уставном капитале ОАО "Новофарм", еще 13,5% акций компании принадлежит заместителю директора "Фарм СКД".
Однако, по мнению суда и ФАС, указанная информация не свидетельствует о том, что у "Фарм СКД" имеется контрольный пакет акций "Новофарма", а значит положения статьи 11 Закона о защите конкуренции на компании распространяется. Также суд признал несостоятельным довод компаний о том, что они не являются субъектами-конкурентами.
Кроме того, как сообщает ФАС России, ООО "Фарм СКД" было привлечено к административной ответственности в размере более 85 млн руб., ОАО "Новофарм" назначен штраф более 5 млн рублей.
Однако обе компании обратились в суд в попытке обжаловать эти решения, и "Фарм СКД" удалось снизить размер штрафа до 4,2 млн рублей. Правда, это определение суда обжалует ФАС. Решение по заявлению "Новофарм" судом еще не принято.
Последние комментарии
это вредители...нужно совсем запретить этот яд
твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла
Точно!
Идиоты.
Прошла экспертизу?