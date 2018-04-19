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ТЭК Экономика и бизнес

Завод "Электрощит Самара" представил собственные разработки на выставке "Нефтегаз-2018"

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завод "Электрощит Самара" представил цифровые решения для нефтегазовой отрасли в рамках 18-й международной выставки "Нефтегаз-2018", которая состоялась 16–19 апреля в Москве.

Фото: предоставлено Электрощит Самара

Как сообщает пресс-служба компании, в рамках выставки "Электрощит Самара" продемонстрировал собственные разработки в сфере цифровых подстанций для нефтегазовой отрасли. В частности, был представлен рабочий образец "умной" ячейки — комплектного распределительного устройства КРУ-СЭЩ-70, оснащенного новыми средствами диагностики и интеллектуальной системой мониторинга электрооборудования. Предложенные решения позволят более оперативно предупреждать аварийные ситуации и снизить уровень травматизма при обслуживании, а также существенно повысят общую энергоэффективность подстанции.

По словам директора департамента нефти и газа ЗАО ГК "Электрощит-ТМ Самара" Владимира Вишневского, традиционная модель энергетики видоизменилась: рынок все больше склоняется к энергоэффективному электрооборудованию, что требует скорейшего перехода к "умному" распределению и "умным" сетям. "Цифровизация подстанций — это не только сбор сигналов и передача информации в цифровом виде, но и внедрение интеллектуальной системы контроля, которая следит за логикой работы всего оборудования и обеспечивает более высокий уровень безопасности. Плюсы для компаний нефтегазовой добычи и переработки очевидны — экономия на материалах и обслуживающем персонале подстанции, а также простота и надежность в эксплуатации. Как итог — повышение общей энергоэффективности и более точное планирование расходов", — отметил Вишневский.

"Предложенная нами цифровая ячейка для подстанций — полностью рабочий образец, на основе которого в дальнейшем можно проектировать индивидуальные решения для конкретных проектов. На сегодняшний день "Электрощит Самара" уже успешно внедряет типовые проектные и технические решения в части комплектных трансформаторных подстанций для своих ключевых клиентов в нефтегазовой сфере", - добавил директор департамента нефти и газа ЗАО ГК "Электрощит-ТМ Самара".

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Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

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Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

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