Фонд капремонта хочет взять еще один кредит в 250 млн руб. на ремонт фасадов к ЧМ

Фонд капитального ремонта Самарской области ищет банк, который выдаст ему кредит. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.

Согласно аукционной документации, деньги нужны на ремонт фасадов домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов, в рамках реализации мероприятий по подготовке Самары к проведению чемпионата мира по футболу. Требуемая сумма кредита составляет 250 млн руб., срок погашения — 36 месяцев.

Начальная максимальная цена контракта (сумма, которую банк получит в качестве процентов) заявлена в 47,3 млн рублей. Подрядчика определят 10 мая.

Напомним, это не единственный кредит, который Фонд капремонта берет на приведение в порядок самарских фасадов. В конце марта организация уже подвела итоги аналогичного аукциона, победителем был признан единственный участник — "Тольяттихимбанк". Согласно условиям контракта, банк откроет Фонду капремонта невозобновляемую кредитную линию в размере 250 млн руб. сроком на 36 месяцев. Стоимость контракта (сумма, которую банк получит в качестве процентов) составит 48,2 млн рублей.

В конце 2017 года "Тольяттихимбанк" выдал Фонду на эти же цели еще 300 млн руб., стоимость контракта была равна 62 млн рублей.

В августе 2017 года кредит на 150 млн руб. на те же цели предоставил "Земский банк", стоимость контракта составила 22,6 млн рублей.