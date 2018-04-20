16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Центробанк выделит на докапитализацию АвтоВАЗбанка 350 млн рублей Фонд капремонта хочет взять еще один кредит в 250 млн руб. на ремонт фасадов к ЧМ Как снизить расходы на контрольно-кассовую технику АСВ не смогло добиться взыскания с экс-главбуха ВСБ 426 млн руб. в Верховном Суде РФ 20 лет в Самаре: Альфа-Банк выбирает каждый 10-й житель и каждый 7-й предприниматель региона

Финансы Экономика и бизнес

Фонд капремонта хочет взять еще один кредит в 250 млн руб. на ремонт фасадов к ЧМ

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 69
Версия для печати

Фонд капитального ремонта Самарской области ищет банк, который выдаст ему кредит. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.

Согласно аукционной документации, деньги нужны на ремонт фасадов домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов, в рамках реализации мероприятий по подготовке Самары к проведению чемпионата мира по футболу. Требуемая сумма кредита составляет 250 млн руб., срок погашения — 36 месяцев.

Начальная максимальная цена контракта (сумма, которую банк получит в качестве процентов) заявлена в 47,3 млн рублей. Подрядчика определят 10 мая.

Напомним, это не единственный кредит, который Фонд капремонта берет на приведение в порядок самарских фасадов. В конце марта организация уже подвела итоги аналогичного аукциона, победителем был признан единственный участник — "Тольяттихимбанк". Согласно условиям контракта, банк откроет Фонду капремонта невозобновляемую кредитную линию в размере 250 млн руб. сроком на 36 месяцев. Стоимость контракта (сумма, которую банк получит в качестве процентов) составит 48,2 млн рублей.
В конце 2017 года "Тольяттихимбанк" выдал Фонду на эти же цели еще 300 млн руб., стоимость контракта была равна 62 млн рублей.

В августе 2017 года кредит на 150 млн руб. на те же цели предоставил "Земский банк", стоимость контракта составила 22,6 млн рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 15:21 В реновацию исторического центра Самары будет вложено почти 120 млн руб. от Газбанка

Не все так просто в королевстве(

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6