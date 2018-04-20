Центробанк выделит на докапитализацию АвтоВАЗбанка 350 млн рублей

Банк России утвердил изменения в план своего участия в финансовом оздоровлении АвтоВАЗбанка, которыми предусмотрено выделение Центробанком 350 млн руб. на докапитализацию тольяттинского кредитного учреждения, сообщается на сайте регулятора.
"Данные средства будут направлены на приобретение дополнительного выпуска акций АО Банк АВБ", — говорится в релизе.
Напомним, АвтоВАЗбанк был создан в 1988 г. для кредитования, расчетов и кассового обслуживания предприятий АвтоВАЗа, а в 1998 г. банк впервые пережил санацию. В 2001 г. АВБ был продан банку "Глобэкс", а в 2005 г. владельцами 93,4 % акций банка стали несколько компаний, подконтрольных топ-менеджерам АвтоВАЗбанка: основными бенефициарами стали Елена Казымова, Николай Таран и Вера Прокопенко.
По данным banki.ru, активы нетто АвтоВАЗбанка по состоянию на 1 марта 2018 г. Составляют 128,7 млрд руб., чистый убыток - 4,8 млрд рублей.
Последние комментарии
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.