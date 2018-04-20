Центробанк выделит на докапитализацию АвтоВАЗбанка 350 млн рублей

Банк России утвердил изменения в план своего участия в финансовом оздоровлении АвтоВАЗбанка, которыми предусмотрено выделение Центробанком 350 млн руб. на докапитализацию тольяттинского кредитного учреждения, сообщается на сайте регулятора.

"Данные средства будут направлены на приобретение дополнительного выпуска акций АО Банк АВБ", — говорится в релизе.

Напомним, АвтоВАЗбанк был создан в 1988 г. для кредитования, расчетов и кассового обслуживания предприятий АвтоВАЗа, а в 1998 г. банк впервые пережил санацию. В 2001 г. АВБ был продан банку "Глобэкс", а в 2005 г. владельцами 93,4 % акций банка стали несколько компаний, подконтрольных топ-менеджерам АвтоВАЗбанка: основными бенефициарами стали Елена Казымова, Николай Таран и Вера Прокопенко.

По данным banki.ru, активы нетто АвтоВАЗбанка по состоянию на 1 марта 2018 г. Составляют 128,7 млрд руб., чистый убыток - 4,8 млрд рублей.