Новокуйбышевский трест "Нова" сменил владельцев

Новыми владельцами новокуйбышевской "Новы", принадлежащей Леониду Михельсону, стали ее топ-менеджеры, пишет "Самарское обозрение".

В 2018 г. фирма "Левит", близкая к Леониду Михельсону, из числа собственников "Новы" внезапно исчезла. Вместо нее 100% долей уставного капитала новокуйбышевской строительной корпорации перешли к ее топ-менеджерам — Сергею Романцеву (51%), Андрею Кошарскому и Виктору Фомину (по 24,5%).

Новые владельцы, которым глава "НоваТЭКа" решил доверить свою "альма-матер", имеют самое непосредственное отношение к истории владельца компании.

Сергей Романцев начал сотрудничество с СНП "Нова" еще в 1995 г. с позиции начальника ПТО, а с 2001 г. возглавлял компанию и фигурировал в составе членов правления в других подконтрольных Леониду Михельсону структурах. Виктор Фомин руководит дочерней фирмой "Новы" — ООО "Центрпроект".

Андрей Кошарский — также один из ключевых менеджеров самарской команды Михельсона. Бывшего главу областного ОБХСС называют одним из ближайших доверенных лиц Михельсона, он работал в различных структурах главы "НоваТЭКа".

На каких условиях бенефициар "НоваТЭКа" передал своим топ-менеджерам бизнес "Новы", стороны не комментируют.

В "Нове" изданию сообщили, что "в соответствии со своей организационно-правовой формой предприятие не обязано (в отличие от публичного акционерного общества) раскрывать информацию о структуре своих участников".

Не говорят в компании и о причинах сделки, ограничиваясь словами о том, что смена собственников на бизнесе организации не отразится. "Компания с момента своего образования специализируется на строительстве объектов нефтегазовой отрасли и сопутствующей инфраструктуры. "Нова" накопила большой опыт и компетенции в этой сфере и не намерена менять профиль своей деятельности", — сообщили в организации.

Источник "Самарского обозрения", близкий к руководству "Новы", утверждает, что причиной продажи бизнеса топ-менеджменту компании стали стремление Леонида Михельсона сосредоточиться на проектах "НоваТЭКа" и дефицит времени на управление давно созданным активом.

ООО "Нова" (до 2008 г. — ОАО "Самарское народное предприятие "Нова") было учреждено в 1991 г. в Новокуйбышевске на базе треста "Куйбышевтрубопроводстрой". Изначально Михельсон владел фирмой лично, затем оформил ее на близкие ему структуры — сначала на ООО "Новафининвест", а с 2008 г. передал "Нову" под контроль ООО "Левит". На последнем ранее были сосредоточены основные активы Михельсона и его партнера — депутата Госдумы Леонида Симановского.

ООО "Нова", которое специализируется на строительстве магистральных трубопроводов и объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений, стало основой бизнеса Михельсона. Позднее, после создания Михельсоном газовой империи "НоваТЭК", компания ушла на второй план, но недалеко от своего владельца.

Получив статус генерального подрядчика "НоваТЭКа", "Нова" быстро вышла за пределы самарского и российского рынка, начав осваивать подряды в Ираке, Индии, Македонии, Албании, Казахстане.

На протяжении нескольких лет значительную часть портфеля заказов "Новы" составляют подряды и других российских вертикально интегрированных компаний -"Транснефть-Дружба", НК "Роснефть", "Газпром". По данным "СПАРК-Интерфакса", на освоении заказов ВИНК выручка "Новы" в лучшие времена (таким годом для организации, в частности, был 2014-й) поднималась до 16,6 млрд рублей. По итогам 2016 г. данный показатель превышал 10,3 млрд рублей. Де-факто это была и есть крупнейшая строительная компания, зарегистрированная в Самарской области.