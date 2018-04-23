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Строительство Строительство и недвижимость

Самарская "Стройнефть" лишилась контракта в 2 млрд рублей на реконструкцию аэропорта "Уфа"

УФА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Заявка самарского ООО "Стройнефть", поданная на конкурс на проведение первого этапа реконструкцию аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий аэропорта "Уфа", признана неполной, пишет kommersant.ru.

Напомним, ранее "Стройнефть" была признана победителем конкурса. В компании были готовы выполнить работы за 2,07 млрд рублей.

Однако комиссия по контролю в сфере закупок ФАС России признала АО "Международный аэропорт Уфа" и минэкономразвития Башкирии нарушившими ФЗ о контрактной системе. Аэропорту и министерству выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

С жалобой на результаты конкурса в ФАС обратилась калининградская компания "Янтарьсервисбалтик". Компания предложила наименьшую стоимость контракта — 1,78 млрд руб., но ее заявка была отклонена как несоответствующая. "Янтарьсервисбалтик" в своей жалобе указала, что ее заявка была отклонена неправомерно, равно как неправомерно был определен и победитель тендера.

Довод о необоснованном отклонении заявки калининградской компании ФАС не поддержала, но нашла нарушения в заявке "Стройнефти": самарский участник приложил к ней неполный пакет сведений о ранее выполненном контракте на строительство терминала аэропорта в Саранске. К заявке был прикреплен договор на выполнение работ стоимостью 149 млн руб. и допсоглашения, предусматривавшие увеличение стоимости работ до 487 млн руб., но без приложений. ФАС признала, что так как приложения к договору являются его неотъемлемой частью, заявка участника была неполной, "что свидетельствует о неподтверждении наличия опыта выполнения работ".

В аэропорту Уфы сообщили, что проведут повторное рассмотрение заявок и учтут замечания ФАС в полном объеме.

По данным ИАС Seldon Basis, ООО "Стройнефть" зарегистрировано в Самаре. Общество специализируется на строительстве инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. По итогам 2016 г. выручка ООО "Стройнефть" составила 278,7 млн руб., чистая прибыль — 1,67 млн рублей. Директором и владельцем компании является Андрей Лушин.

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