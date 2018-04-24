Элеваторы "Зерна Жизни" готовы к новому сезону

Все предприятия хранения ГК СИНКО, а это пять элеваторов и два мукомольных завода, вошли в Реестр Россельхознадзора подкарантинных объектов. Что это значит, пояснил руководитель департамента хранения и переработки ГК СИНКО Вячеслав Сурин:

- Не секрет, что в полях, расположенных в Самарской области, имеются карантинные растения. В основном это амброзия трехраздельная и горчак ползучий. Эти растения ни в коем случае не должны попадать в зерно, направляемое за рубеж, поэтому их наличие контролируется особенно строго. Уничтожать эти растения требуется на территории Самарской области.

Раньше это зерно просто вывозилось на свалки, откуда нередко распространялось по всей территории. Особенно масштабно мы наблюдали это в 1990-е годы. Сейчас повсеместно начали наводить порядок.

На наших предприятиях давно используется дробильное оборудование, которое вальцами физически стирает в пыль даже мельчайшие частицы вредоносных растений, они становятся просто нежизнеспособны.

Возможность уничтожить эти сорняки, кстати, есть на многих элеваторах и в хозяйствах. Но ведь необходимо все эти процессы еще и законно оформить. Именно проверенные и официально оформленные предприятия вошли в вышеназванный реестр Россельхознадзора. Теперь и мы спокойны, и наши партнеры. Они могут привезти нам зерно, зная, что с их продукцией на наших предприятиях никаких проблем не возникнет.