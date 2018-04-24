Итальянская компания Industry A. M. S. обвинила "Продмаш" в нарушении авторского права

Европейский суд наложил временные обеспечительные меры в виде запрета самарскому ОАО "Завод "Продмаш" поставлять товар в Нидерланды, пишет "КоммерсантЪ". Судебное разбирательство инициировала итальянская компания Industry A. M. S., обвинившая "Продмаш" в нарушении авторского права.
Весной этого года "Продмаш" принял участие в крупнейшей специализированной международной выставке технологий и оборудования транспортной инфраструктуры и безопасности дорожного движения Intertraffic в Амстердаме, где представил разработанное в 2016 г. дорожное фронтальное ограждение (демпфер), призванное предотвратить тяжелые последствия аварийного столкновения автомобиля с инженерными конструкциями на дорогах при ДТП. Конструкция защищена патентом на территории РФ. Для международных поставок завод также намеревался получить патент в Европе. По словам представителей "Продмаша", в январе дорожное ограждение было испытано на полигоне во Франции, где были подтверждены заявленные характеристики изделия.
Незадолго до начала выставки представители Industry A. M. S. обвинили самарский завод в нарушении авторского права и обратились с иском в Европейский суд. Также итальянская организация потребовала выплатить штраф в размере 60 тыс. евро. Суд наложил обеспечительные меры в виде запрета "Продмашу" рекламировать продукцию в Нидерландах и заключать договоры на поставку. Дело готовится к разбирательству.
"Продмаш" с претензиями иностранцев не согласен. Как сообщил изданию партнер адвокатского бюро "А2" Михаил Александров, представляющий интересы "Продмаша", завод готовит встречный иск о снятии обеспечительных мер, а также о взыскании убытков. "Мы бы не хотели сейчас говорить точную сумму. Могу только сказать, что на юристов в Голландии уже потрачены десятки тысяч евро, и эти расходы мы намерены взыскать с итальянской стороны", — сказал Михаил Александров.
Патентный поверенный и управляющий партнер юридической компании "Лосев и партнеры" Вячеслав Лосев предположить, в чью пользу, скорее всего, разрешится спор, затруднился. "Ответить на вопрос относительно того, кто прав, а кто нет, в подобных спорах достаточно сложно. С учетом достаточно сильной аргументации, предоставленной конфликтующими сторонами, шансы примерно равны, при этом я бы не стал говорить о политической окраске дела и противостоянии Запада и России на примере конкретного спора. Европейская сторона действует в рамках правового поля и защищает свои интересы допустимыми с точки зрения закона способами", — считает Вячеслав Лосев.
Также Вячеслав Лосев добавил, что сам процесс обещает быть сложным и дорогостоящим для российской компании.
Последние комментарии
Сама идея неплоха, но проект возможно требует доработки.
это вредители...нужно совсем запретить этот яд
твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла
Точно!
Идиоты.