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Экономика и бизнес

Итальянская компания Industry A. M. S. обвинила "Продмаш" в нарушении авторского права

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Европейский суд наложил временные обеспечительные меры в виде запрета самарскому ОАО "Завод "Продмаш" поставлять товар в Нидерланды, пишет "КоммерсантЪ". Судебное разбирательство инициировала итальянская компания Industry A. M. S., обвинившая "Продмаш" в нарушении авторского права.

Весной этого года "Продмаш" принял участие в крупнейшей специализированной международной выставке технологий и оборудования транспортной инфраструктуры и безопасности дорожного движения Intertraffic в Амстердаме, где представил разработанное в 2016 г. дорожное фронтальное ограждение (демпфер), призванное предотвратить тяжелые последствия аварийного столкновения автомобиля с инженерными конструкциями на дорогах при ДТП. Конструкция защищена патентом на территории РФ. Для международных поставок завод также намеревался получить патент в Европе. По словам представителей "Продмаша", в январе дорожное ограждение было испытано на полигоне во Франции, где были подтверждены заявленные характеристики изделия.

Незадолго до начала выставки представители Industry A. M. S. обвинили самарский завод в нарушении авторского права и обратились с иском в Европейский суд. Также итальянская организация потребовала выплатить штраф в размере 60 тыс. евро. Суд наложил обеспечительные меры в виде запрета "Продмашу" рекламировать продукцию в Нидерландах и заключать договоры на поставку. Дело готовится к разбирательству.

"Продмаш" с претензиями иностранцев не согласен. Как сообщил изданию партнер адвокатского бюро "А2" Михаил Александров, представляющий интересы "Продмаша", завод готовит встречный иск о снятии обеспечительных мер, а также о взыскании убытков. "Мы бы не хотели сейчас говорить точную сумму. Могу только сказать, что на юристов в Голландии уже потрачены десятки тысяч евро, и эти расходы мы намерены взыскать с итальянской стороны", — сказал Михаил Александров.

Патентный поверенный и управляющий партнер юридической компании "Лосев и партнеры" Вячеслав Лосев предположить, в чью пользу, скорее всего, разрешится спор, затруднился. "Ответить на вопрос относительно того, кто прав, а кто нет, в подобных спорах достаточно сложно. С учетом достаточно сильной аргументации, предоставленной конфликтующими сторонами, шансы примерно равны, при этом я бы не стал говорить о политической окраске дела и противостоянии Запада и России на примере конкретного спора. Европейская сторона действует в рамках правового поля и защищает свои интересы допустимыми с точки зрения закона способами", — считает Вячеслав Лосев.

Также Вячеслав Лосев добавил, что сам процесс обещает быть сложным и дорогостоящим для российской компании.

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2018 12:17 Реновация исторического центра Самары может войти в федеральный проект

Сама идея неплоха, но проект возможно требует доработки.

Ольга Правдина 17 апреля 2018 14:47 В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни

это вредители...нужно совсем запретить этот яд

Ольга Правдина 17 апреля 2018 14:46 В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни

твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла

Анна Мякишева 06 апреля 2018 23:20 В Самаре уничтожили почти 300 кг санкционных турецких томатов

Точно!

Евгений Згонников 06 апреля 2018 10:33 В Самаре уничтожили почти 300 кг санкционных турецких томатов

Идиоты.

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