Недочеты в ремонте ул. Луначарского в Самаре должны быть устранены подрядчиком до 27 апреля

Департамент градостроительства Самары направил подрядчику претензию по качеству ремонта ул. Луначарского.

Все недочеты должны быть устранены до 27 апреля 2018 года. Об этом сообщается в официальном Twitter ведомства.

В списке технических недоработок оказались такие пункты, как неработающие светофоры на кольце с Московским шоссе, нечищеные от грязи обочины и тротуары, остатки строительного мусора и заградительные бетонные блоки на проезжей части. В числе более серьезных нарушений - просадка асфальта.

В связи с большим списком серьезных нарушений департамент градостроительства организует в среду, 25 апреля, в 14:00 выездное совещание, на котором будут присутствовать все ответственные за устранение недостатков лица.

Напомним, развязка на ул. Луначарского с Московским шоссе была открыта 1 апреля.