Самарский университет формирует новую модель экономического и социального развития региона

В Самарском университете создан научно-образовательный консорциум "Цифровая экономика". О том, какие возможности для развития региона открывает цифровая экономика, рассказал в ходе открытой лекции академик РАН, президент вуза Виктор Сойфер.

Вопрос национальной безопасности

Понятие цифровой экономики появилось в 1995 году и изначально относилось только к финансовой сфере. Сейчас понятно, что благодаря цифровизации обретут новые формы и содержание все сферы жизни человека.

"Цифровая экономика" — это не отдельная отрасль, по сути, это новый уклад жизни, новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества. Формирование цифровой экономики — это вопрос национальной безопасности и независимости России, конкуренции отечественных компаний", — неоднократно подчеркивал глобальность поставленной задачи глава государства Владимир Путин.

Переход к цифровой экономике — это не просто "оцифровка" данных и процессов. Возможности технологий настолько велики, что формируют совершенно другую экономическую модель, меняют сам способ мышления.

Это, без преувеличения, четвертая научно-техническая революция. По влиянию на промышленность и экономику она сопоставима с технологическими переворотами, которые совершили паровые машины, железные дороги, электрификация и компьютеризация.

Большая работа

Сегодня ключевая роль в цифровизации российской экономики принадлежит высшей школе, науке, венчурным организациям. "Наши университеты, академические институты, технопарки должны стать толчком к генерации пространства инноваций, стать центрами цифровой трансформации экономики. Дать региону, стране конкретные продукты, технологии нового информационного века", — отметил в Послании глава региона Дмитрий Азаров.

И в этой связи открытая лекция академика Сойфера — своего рода контрольная точка той большой работы в области цифровых технологий, которая много лет ведется в Самарском университете. Чтобы систематизировать и объединить все, что делается в рамках этой тематики, в вузе создан научно-образовательный консорциум "Цифровая экономика". Научное руководство консорциумом принял на себя Виктор Сойфер.

Сегодня университет результативно работает над многими темами, включенными в программу "Цифровая экономика Российской Федерации". Это фотоника — ею занимается научная школа академика Сойфера. Это IT-технологии — на них нацелен Институт информатики, математики и электроники, это новые образовательные программы Института экономики и управления в сфере цифровой экономики и многое другое.

Цифровые технологии позволяют на основе большого объема данных принимать более результативные решения, снижать количество ошибок, оптимально использовать ресурсы, повышать точность прогнозов и эффективность работы. Виктор Сойфер привел оценки экспертов компаний Pricewaterhouse Coopers и McKinsey, по которым к 2030 году цифровизация мировой экономики перераспределит в пользу ключевых игроков $15,7 трлн! Только цифровизация обеспечит рост ВВП России на 19-34% и рост валового регионального продукта в Самарской области на 62-134 млрд рублей.

"Цифра" изменит мир

В промышленности цифровые технологии в сочетании с аддитивными технологиями — то, что называют концепцией Industry 4.0, — позволят приспосабливать серийные изделия под конкретного заказчика прямо на конвейере.

Системы "Умный дом", "Умный город" помогут экономить энергию, воду, газ, оптимизировать расписание общественного транспорта и транспортные потоки в целом. Они обеспечат нашу безопасность, улучшат качество жизни, повысят эффективность обслуживания муниципальных нужд и горожан.

IT-медицина предоставит доступ к самым совершенным медицинским информационным системам. Например, таким как IBM Watson, которая, опираясь на гигантскую базу медицинских знаний и медстатистики, способна по небольшим изменениям в анализах выявить на ранней стадии опаснейшие заболевания.

За рубежом в создание цифровых платформ уже инвестированы огромные средства. И хотя ученые считают, что на полную цифровизацию мира уйдет 150 лет, нам необходимо всеми силами взяться за построение цифровой экономики в России.

Сегодня в нашу жизнь входят когнитивные технологии. Когнитивная наука изучает процесс познания — то, как мы воспринимаем мир, как мыслим, на что обращаем внимание. На основе её открытий конструируются когнитивные устройства, учитывающие наше состояние и даже следящие за работой нашего мозга. Среди самых ярких когнитивных технологий, которые в недалеком будущем изменят мир, — мозго-машинные интерфейсы, позволяющие программе угадывать желания и исполнять мысленные команды.

Виктор Сойфер, академик РАН, президент Самарского университета

"Однако ведущая роль в новой цифровой эпохе принадлежит человеку. При всех возможностях, которые несут компьютерные технологии, их использование во благо или во зло зависит исключительно от людей. Забудьте все разговоры о захвате власти машинами. Будущее зависит от нас!" — убежден Виктор Сойфер.

Виктор Сойфер, академик РАН, президент Самарского университета:

— Для реализации государственной программы "Цифровая экономика РФ" в Самарском университете создан научно-образовательный консорциум "Цифровая экономика". Его деятельность направлена на формирование единого цифрового пространства Самарской области и эффективное интегрирование в единое цифровое пространство России.