ФНС обрушила схему очистки активов АО "Волгабурмаш"

ФНС России заблокировала передачу акций вновь созданного АО "Волгабурмаш" кредиторам его банкротящегося тезки, пишет "Самарское обозрение".

Сделка должна была состояться с дисконтом около 50%, а по ее завершении контроль над заводом мог перейти в руки его бенефициаров. Но когда это произойдет и произойдет ли вообще, теперь неизвестно. ФНС добилась судебного вердикта о недействительности решения комитета кредиторов, предоставлявшего ценные бумаги контрагентам предприятия в качестве отступного.

Напомним, банкротство на "ВБМ" стартовало в марте 2014 года. По окончании процедуры юридически очищенные активы бизнесмены должны были передать своему кредитору - Балтинвестбанку, которому бизнесмены задолжали более 14 млрд рублей.

Общая сумма требований конкурсных кредиторов "Волгабурмаша" на сегодня превысила 7,3 млрд рублей. Крупнейшими среди них выступили банки "Зенит" (1,38 млрд руб.), Балтинвестбанк (626,79 млн руб.), Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства (249,92 млн руб.), Волго-Камский банк (185 млн рублей).

Крупнейшими залоговыми кредиторами стали близкие к должнику структуры и физлица. Летом 2016 г. началась распродажа имущества завода. Наиболее ценным активом банкрота стали акции созданного в 2015 г. АО "Волгабурмаш", куда путем замещения активов переведен весь производственный бизнес должника. Предполагалось, что их покупателем станут структуры "ВБМ-Групп", которые впоследствии передадут купленное Балтинвестбанку.

Как пишет издание, к своему логическому завершению история, казалось бы, подошла в сентябре 2017 года. На тот момент на торги выставили 100% акций "ВБМ", установив последнюю цену с дисконтом более 50%. Таким образом, актив могли выкупить всего за 2,4 млрд рублей. Впрочем, уже 13 декабря минувшего года стало известно о том, что спорный актив может отойти кредиторам предприятия в качестве отступного. Соответствующий вопрос выносился на комитет кредиторов предприятия в конце года.

Также на собрании должны были установить порядок продажи дебеторской задолженности и имущества предприятия. Результаты голосования на заседании комитета кредиторов опубликованы 11 января 2018 года. На мероприятии присутствовали адвокат Александра Швидака Дмитрий Тихонов и близкий менеджменту "ВБМ" Альберт Степанян. Оба они проголосовали за погашение требований кредиторов путем предоставления отступного.

Таким образом, наиболее вероятными стали два сценария развития событий. Согласно первому, схему по передаче активов Балтинвестбанку, вероятно, неким образом переиграли, а Швидак вновь мог оказаться основным акционером АО "Волгабурмаш". Во втором случае родственные структуры группы, консолидировав крупнейший пакет предприятия, самостоятельно отдали бы его БИБу. Однако на обоих возможных вариантах поставило крест ведомство Александра Вихрова.

17 января 2018 г. ФНС России обратилась в суд с требованием признать решения комитета кредиторов от 28 декабря 2017 г. недействительными. Согласно материалам дела, налоговый орган возмутила установленная комитетом кредиторов стоимость имущества, передаваемого в качестве отступного. Ее определили на уровне 1,25 млрд рублей. Это составило 52% от минимальной цены продажи на последних проведенных торгах.

"В рассматриваемом случае существует возможность реализации именных бездокументарных акций в ценовом диапазоне между 2,4 млрд руб. и 1,25 млрд рублей. Таким образом, столь значительное уменьшение стоимости для заключения соглашения об отступном является необоснованным и неразумным", - пояснили свою позицию в суде представители уполномоченного органа.

Вместе с тем они утверждали, что к такой мере можно было прибегнуть разве что в отношении неликвидного имущества должника, т.к. "соглашение об отступном является последней возможностью для хотя бы частичного удовлетворения требования кредитора". Все происходящее, по мнению ФНС, нарушило права кредиторов. Суд прислушался к фискалам и признал недействительным решение комитета по вопросу об отступном. Одновременно ведомству Вихрова удалось оспорить итоги голосования еще по двум вопросам.