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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Акции Волгабурмаша разделят между кредиторами

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С кредиторами ОАО "Волгабурмаш" частично расплатятся акциями одноименного АО, созданного в результате замещения активов банкротящегося завода.

Информация об этом опубликована в едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Таким образом, 100% акций АО "Волгабурмаш" предложено кредиторам в качестве отступного за 1,25 млрд рублей.

Напомним, Волгабурмаш является производителем буровых долот для нефтегазовой отрасли и горнодобывающей промышленности. Предприятие называют близким бизнесмену Александру Швидаку. Согласно раскрытой обществом информации, 60,6% его акций принадлежат ОАО "ВБМ-Групп".
Процедура банкротства ОАО "Волгабурмаш" была запущена в марте 2014 года. Реестр кредиторов предприятия насчитывает более 45 компаний, общий объем требований которых составляет 7,38 млрд рублей.

В декабре 2015 г. в рамках процедуры внешнего управления комитет кредиторов ОАО "Волгабурмаш" принял решение о создании одноименного АО, 100% акций которого принадлежит банкротящемуся предприятию. Благодаря этой процедуре удалось сохранить бизнес завода. На новое юридическое лицо были переведены трудовой коллектив ОАО и часть недвижимости. В настоящее время АО "Волгабурмаш" осуществляет производственную деятельность.

В рамках процедуры банкротства Волгабурмаша проводилась оценка стоимости акций созданного АО, цена за одну ценную бумагу была установлена в размере 3,11 рубля. Однако по решению кредиторов изначально они выставлялись на торги по 4,11 руб. за штуку.

Торги по продаже акций АО "Волгабурмаш" проводились шесть раз. Причем до осени 2017 г. они продавались двумя пакетами (отдельно проходили аукционы по продаже 37,86% акций, отдельно - 62,14%), однако реализованы не были.

Полный пакет акций (более 1,8 млрд штук) завода впервые был выставлен на продажу осенью 2017 г. через публичное предложение. Начальная стоимость пакета составляла 5,4 млрд руб., к моменту завершения торгов она снизилась до 2,4 млрд рублей. Однако ни одной заявки за время проведения аукциона не поступило.

С предложением о передаче акций АО кредиторам в качестве отступного выступал конкурсный управляющий ОАО "Волгабурмаш" Алексей Карасев. Как он пояснил Волга Ньюс, в течение 35 рабочих дней с момента публикации этого предложения будут приниматься заявки от всех кредиторов общества, желающих взять отступные. После этого акции, предложенные в качестве отступного, будут разделены между подавшими заявки кредиторами пропорционально их требованиям к должнику. Причем требования каждого из этих кредиторов должны быть удовлетворены в одинаковых в процентном соотношении долях. 

При этом кредиторы, пожелавшие взять отступное, как поясняет Алексей Карасев, должны будут удовлетворить требования налоговой инспекции на тот же процент, на который погасится за счет получения акций задолженность перед ними.

"Это связано с тем, что налоговая служба не может принять отступное не в денежной форме. А по закону о банкротстве, требования кредиторов, которые не могут получить отступное в неденежной форме, должны быть удовлетворены за счет тех кредиторов, которые согласились на отступное", - пояснил Карасев.

Долг перед налоговиками, по словам конкурсного управляющего, составляет около 50 млн рублей.

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