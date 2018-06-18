Сельскохозяйственные земли "Зерна Жизни" перевалили за 100 тысяч гектаров

Официально опубликован рейтинг крупнейших владельцев сельскохозяйственной земли в России в 2018 году. В него входят все крупнейшие компании, чей земельный банк превышает 100 тыс. га. В этом году агрохолдинг "Зерно Жизни", входящий в группу компаний СИНКО, поднялся с 37 на 30 место.
Произошло это за счет прироста 26 000 га земель. Кстати, если рассматривать не общее количество гектаров, а рейтинг по приросту, то в данном случае "Зерно Жизни" на восьмом месте - не так много российских компаний сумели в этом году увеличить землеоборот.
По словам генерального директора ОАО "СИНКО" Эдуарда Мнацаканяна, предприятие останавливаться на этом не будет и постарается в перспективе попасть в первую двадцатку, в которую входят компании, чьи земельные наделы не менее 200 тысяч га.
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Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще
Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉