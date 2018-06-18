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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Сельскохозяйственные земли "Зерна Жизни" перевалили за 100 тысяч гектаров

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Официально опубликован рейтинг крупнейших владельцев сельскохозяйственной земли в России в 2018 году. В него входят все крупнейшие компании, чей земельный банк превышает 100 тыс. га. В этом году агрохолдинг "Зерно Жизни", входящий в группу компаний СИНКО, поднялся с 37 на 30 место.

Фото: предоставлено ООО "Зерно Жизни"

Произошло это за счет прироста 26 000 га земель. Кстати, если рассматривать не общее количество гектаров, а рейтинг по приросту, то в данном случае "Зерно Жизни" на восьмом месте - не так много российских компаний сумели в этом году увеличить землеоборот.

По словам генерального директора ОАО "СИНКО" Эдуарда Мнацаканяна, предприятие останавливаться на этом не будет и постарается в перспективе попасть в первую двадцатку, в которую входят компании, чьи земельные наделы не менее 200 тысяч га.

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