ФНС обнаружила на "Продмаше" налоговые нарушения на 47 млн рублей

ОАО "Завод Продмаш" не смог признать незаконным решение ИФНС России по Советскому району Самары о привлечении его к ответственности за неполную уплату НДС, налога на прибыль и НДФЛ в общей сумме на 47,5 млн рублей. В июне предприятию было отказано в передаче в судебную коллегию Верховного Суда РФ жалобы на решения кассационной и апелляционной инстанций, признавших претензии налоговой службы обоснованными. Соответствующая информация опубликована в материалах КАД ВАС.
По данным КАД ВАС, ОАО "Завод Продмаш" с февраля 2017 г. пыталось оспорить решение ИФНС России по Советскому району Самары, которая по результатам выездной налоговой проверки обнаружила нарушения в исчислении предприятием налогов в 2013-2014 годах.
По мнению налоговой службы, "Продмаш" не выплатил 22,79 млн руб. НДС, 24,75 млн руб. налога на прибыль и 455 руб. НДФЛ. Пени за несвоевременную уплату налогов составили 9,36 млн рублей.
По результатам выездной проверки специалисты налоговой службы пришли к выводу, что завод неправомерно применил вычеты по НДС к операциям с ООО "РСФ "Мой дом", ООО "Профиль" и ООО "База МПО".
Так, с ООО "РСФ "Мой дом" предприятием было заключено несколько договоров подряда для выполнения строительных и ремонтных работ. По мнению налоговой инспекции, ООО "РСФ "Мой дом" и его контрагенты не могли самостоятельно выполнить все работы, указанные в документах, на сумму 146,07 млн руб. "ввиду отсутствия технической базы и квалифицированного персонала".
В надзорном ведомстве посчитались, работы выполнялись только на сумму 2,5 млн рублей. Об этом же, согласно материалам КАД ВАС, свидетельствуют и показания сотрудников подрядной организации.
"По результатам проведенных мероприятий налогового контроля установлено, что ООО "РСФ "Мой дом" не приобретало материалов в тех количествах и номенклатурах, которые необходимы для выполнения указанных в документах видов работ. Выполнение строительных работ без приобретения строительных материалов, услуг техники, привлечения работников невозможно", - отмечается в одном из определений суда по спору между "Продмашем" и налоговой службой.
Кроме того, ведомство пришло к выводу, что 42 млн руб., поступившие от "Продмаша", "в 2013-2014 года полностью расходовались на цели, не связанные с приобретением либо выполнением строительных работ на объектах" завода.
С ООО "Профиль" завод "Продмаш" в 2013 г. заключил договор на покупку металлических изделий и поддонов. По данным ЕГРЮЛ, руководителем ООО "Профиль" числился Владимир Китов. Однако сам Китов в ходе допроса в августе 2015 г. заявил, что данное ООО не регистрировал, документы не подписывал и финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял. Более того, в момент совершения сделок между ООО "Профиль" и "Продмашем" Владимир Китов находился в колонии.
Почерковедческие экспертизы показали, что подписи на первичных документах ООО "Профиль" выполнялись не Китовым, уточняется в материалах КАД ВАС.
С ООО "База МПО" договор также был заключен в 2013 г. - на покупку ящичной тары. У этой организации, по сведениям налоговой службы, отсутствовали основные средства, имущество, транспорт и сотрудники. Единственным сотрудником ООО "База МПО" в 2010 и 2011 гг., согласно справкам о доходах физлиц, являлась ее директор Людмила Шаронова. За 2012 и 2013 гг. справки о доходах физлиц не представлялись, отмечается в материалах КАД ВАС.
Правда, в 2013 г. Людмила Шаронова заявляла, что никакое ООО "База МПО" не регистрировала, а также добавляла, что в 2008 г. теряла паспорт.
Все это, по мнению налоговой службы, указывает на отсутствие реальных финансово-хозяйственных отношений ОАО "Завод Продмаш" с ООО "Профиль" и ООО "База МПО".
Правда, Арбитражный суд Самарской области в августе 2017 г. не согласился с выводами налоговой службы и признал ее решение недействительным. Однако в ноябре 2017 г. апелляционная инстанция это решение отменила, признав претензии ИФНС обоснованными. Впоследствии решение 11 арбитражного апелляционного суда устояло в кассационной инстанции, а в передаче жалобы в судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ "Продмашу" было отказано.
Получить комментарии в ОАО "Завод Продмаш" на момент публикации материала не удалось. В приемной пояснили, что руководитель предприятия находится в командировке и в его отсутствие комментариев по указанной ситуации предоставить не могут.
ОАО "Завод Продмаш" является производителем металлоконструкций для дорожной сферы, сообщается на сайте предприятия. По данным ИАС Seldon Basis, ОАО "Завод Продмаш" специализируется на обработке металлов и нанесении на них покрытий. Уставный капитал общества составляет 153,9 млн руб., выручка по итогам 2016 г. составила 2,85 млрд руб., чистая прибыль - 467 млн рублей (более поздние сведения отсутствуют). Стоимость чистых активов предприятия, согласно сведениям Федресурса, по состоянию на 30 марта 2018 г. была оценена в 1,28 млрд рублей. По информации системы "Спарк-Интерфакс" (со ссылкой на данные компании за 31 декабря 2016 г.), собственниками предприятия являются Юлия Попова (37,5%) и Александр Добровский (26%).