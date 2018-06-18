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Экономика и бизнес

ФНС обнаружила на "Продмаше" налоговые нарушения на 47 млн рублей

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ОАО "Завод Продмаш" не смог признать незаконным решение ИФНС России по Советскому району Самары о привлечении его к ответственности за неполную уплату НДС, налога на прибыль и НДФЛ в общей сумме на 47,5 млн рублей. В июне предприятию было отказано в передаче в судебную коллегию Верховного Суда РФ жалобы на решения кассационной и апелляционной инстанций, признавших претензии налоговой службы обоснованными. Соответствующая информация опубликована в материалах КАД ВАС.

По данным КАД ВАС, ОАО "Завод Продмаш" с февраля 2017 г. пыталось оспорить решение ИФНС России по Советскому району Самары, которая по результатам выездной налоговой проверки обнаружила нарушения в исчислении предприятием налогов в 2013-2014 годах.

По мнению налоговой службы, "Продмаш" не выплатил 22,79 млн руб. НДС, 24,75 млн руб. налога на прибыль и 455 руб. НДФЛ. Пени за несвоевременную уплату налогов составили 9,36 млн рублей.

По результатам выездной проверки специалисты налоговой службы пришли к выводу, что завод неправомерно применил вычеты по НДС к операциям с ООО "РСФ "Мой дом", ООО "Профиль" и ООО "База МПО".

ОАО "Завод Продмаш" является производителем металлоконструкций для дорожной сферы, сообщается на сайте предприятия. По данным ИАС Seldon Basis, ОАО "Завод Продмаш" специализируется на обработке металлов и нанесении на них покрытий. Уставный капитал общества составляет 153,9 млн руб., выручка по итогам 2016 г. составила 2,85 млрд руб., чистая прибыль - 467 млн рублей (более поздние сведения отсутствуют). Стоимость чистых активов предприятия, согласно сведениям Федресурса, по состоянию на 30 марта 2018 г. была оценена в 1,28 млрд рублей. По информации системы "Спарк-Интерфакс" (со ссылкой на данные компании за 31 декабря 2016 г.), собственниками предприятия являются Юлия Попова (37,5%) и Александр Добровский (26%).

Так, с ООО "РСФ "Мой дом" предприятием было заключено несколько договоров подряда для выполнения строительных и ремонтных работ. По мнению налоговой инспекции, ООО "РСФ "Мой дом" и его контрагенты не могли самостоятельно выполнить все работы, указанные в документах, на сумму 146,07 млн руб. "ввиду отсутствия технической базы и квалифицированного персонала".

В надзорном ведомстве посчитались, работы выполнялись только на сумму 2,5 млн рублей. Об этом же, согласно материалам КАД ВАС, свидетельствуют и показания сотрудников подрядной организации.

"По результатам проведенных мероприятий налогового контроля установлено, что ООО "РСФ "Мой дом" не приобретало материалов в тех количествах и номенклатурах, которые необходимы для выполнения указанных в документах видов работ. Выполнение строительных работ без приобретения строительных материалов, услуг техники, привлечения работников невозможно", - отмечается в одном из определений суда по спору между "Продмашем" и налоговой службой.

Кроме того, ведомство пришло к выводу, что 42 млн руб., поступившие от "Продмаша", "в 2013-2014 года полностью расходовались на цели, не связанные с приобретением либо выполнением строительных работ на объектах" завода.

С ООО "Профиль" завод "Продмаш" в 2013 г. заключил договор на покупку металлических изделий и поддонов. По данным ЕГРЮЛ, руководителем ООО "Профиль" числился Владимир Китов. Однако сам Китов в ходе допроса в августе 2015 г. заявил, что данное ООО не регистрировал, документы не подписывал и финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял. Более того, в момент совершения сделок между ООО "Профиль" и "Продмашем" Владимир Китов находился в колонии.

Почерковедческие экспертизы показали, что подписи на первичных документах ООО "Профиль" выполнялись не Китовым, уточняется в материалах КАД ВАС.

С ООО "База МПО" договор также был заключен в 2013 г. -  на покупку ящичной тары. У этой организации, по сведениям налоговой службы, отсутствовали основные средства, имущество, транспорт и сотрудники. Единственным сотрудником ООО "База МПО" в 2010 и 2011 гг., согласно справкам о доходах физлиц, являлась ее директор Людмила Шаронова. За 2012 и 2013 гг. справки о доходах физлиц не представлялись, отмечается в материалах КАД ВАС.

Правда, в 2013 г. Людмила Шаронова заявляла, что никакое ООО "База МПО" не регистрировала, а также добавляла, что в 2008 г. теряла паспорт.

Все это, по мнению налоговой службы, указывает на отсутствие реальных финансово-хозяйственных отношений ОАО "Завод Продмаш" с ООО "Профиль" и ООО "База МПО".

Правда, Арбитражный суд Самарской области в августе 2017 г. не согласился с выводами налоговой службы и признал ее решение недействительным. Однако в ноябре 2017 г. апелляционная инстанция это решение отменила, признав претензии ИФНС обоснованными. Впоследствии решение 11 арбитражного апелляционного суда устояло в кассационной инстанции, а в передаче жалобы в судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ "Продмашу" было отказано.

Получить комментарии в ОАО "Завод Продмаш" на момент публикации материала не удалось. В приемной пояснили, что руководитель предприятия находится в командировке и в его отсутствие комментариев по указанной ситуации предоставить не могут.

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