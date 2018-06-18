День русского языка для волонтеров ЧМ-2018 проведет областная юношеская библиотека

В санатории "Поволжье" 19 июня в 18:00 Самарская областная юношеская библиотека проведет День русского языка для волонтеров чемпионата мира по футболу FIFA2018, сообщают организаторы.

Юношеская библиотека проведет "Книжное ГТО" в санатории "Поволжье", где располагается волонтерская база ЧМ. Мероприятие пройдет в форме станционной игры, в которой команды сразятся за звание знатоков русского языка и литературы. На интерактивных площадках участникам предстоит сразиться в скорости чтения, знании русской орфографии и литературных произведений. Также им предложат придумать альтернативные концовки известных книг, поиграть в "книжного крокодила".

День русского языка пройдет в рамках программы гостеприимства чемпионата мира по футболу FIFA2018. Вход свободный.