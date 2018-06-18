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Литература Культура

Самарские библиотеки провели "Литературную ночь"

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская областная научная библиотека и областная юношеская библиотека 16 июня провели "Литературную ночь".

Посреди футбольных действий "Литературная ночь" и стихи Маяковского - "весомо, грубо, зримо" на русском, латышском, испанском и китайском. Несмотря на чемпионат, но во многом и благодаря ему, в юношеской библиотеке на "Литературной ночи" собралось много иностранных гостей, готовых прочесть на своем родном языке стихи Маяковского. Конкурс поэтического отрытого микрофона был начат две недели назад, и желающие прочесть стихи заранее подавали заявки. В числе участников оказались самарские писатели и музыканты, преподаватели, волонтеры из Германии, гости из Латвии, Тайваня, Испании, Италии и Эквадора.

Таким образом в самарской библиотеке решили отпраздновать 125-летие поэта, который, как известно, любил путешествовать. В начале двадцатых годов Маяковский посетил Францию, Латвию и Германию и посвятил этим странам даже несколько стихотворений. В 1925 г. он побывал в Мехико, Гаване и многих городах США.

Но на "Литературной ночи" звучали стихи не о Франции и Германии (хотя могли бы), однако чтецы выбирали самые известные. "Облако в штанах" звучало на русском и испанском, "Флейта-позвоночник" - на французском, "Утро" - на китайском, стихи о советском паспорте прочел давний друг библиотеки Эдуард Янчевский и, по мнению большинства, стал победителем конкурса.

В рамках "Литературной ночи" была открыта выставка советских сатирических плакатов "Окна РОСТА". Выставку разместили на улице, на фоне окон юношеской библиотеки. Таким образом, получилась декорация мероприятия и одновременно иллюстрация стихов Маяковского: "…Про то, про это говорю, что-де заела РОСТА, а солнце: "Ладно, не горюй, смотри на вещи просто!"

Во время поэтического открытого микрофона "Во весь голос!" (хотя можно было бы и назвать "Во весь рост!") стихи Маяковского не только читали, но даже пели. Благодаря дуэту Анастасии Власовой и Александра Лисенкова выяснилось, что Маяковский прекрасно звучит в рэпе. Читали произведения революционного поэта и под народные переливы домры и баяна, в исполнении ансамбля "Фаберже", и в этом случае Маяковский был удивительно лиричен и певуч.

А еще революционный поэт оказался прекрасным предсказателем, организаторы приготовили для гостей корзинку с цитатами. Запускаешь руку в корзину и вынимаешь бумажечку, в которой - ответ на вопрос. Правда, некоторым ответил не Маяковский, а Бредбери, вероятно оставшийся с прошлого мероприятия.

И уже не на улице, а внутри юношеской библиотеки поздно вечером состоялись поэтическое выступление самарских авторов Алексея Ларина и Татьяны Губановой, а также выступление музыканта Юрия Бабединова.

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