На ремонт участок дороги Самара - Волгоград в Чапаевске направят 148 млн рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог объявило аукцион по поиску подрядчика, который капитально отремонтирует дорогу "Самара-Волгоград" — Чапаевск-1 в Чапаевске, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно аукционной документации, протяженность участка составляет 3,1 километра. Победившая компания должна будет до 31 октября 2018 г. отремонтировать дорогу и обустроить ее, устроить электроосвещение и установить искусственные сооружения. На это выделят 147,6 млн руб. из областной казны. Прием заявок на участие в аукционе завершится 2 июля. Итоги подведут 6 июля.