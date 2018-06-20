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Банки Финансы

Управляющей банка "Открытие" в Самарской области назначена Зарина Плукчи

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Зарина Плукчи возглавила банковский бизнес группы "Открытие" в Самарской области, об этом 20 июня сообщила пресс-служба Приволжского филиала банка. Она будет руководить региональным подразделением "Открытия" и отвечать за его развитие и процесс интеграции с Бинбанком и "Росгосстрах банком".

Зарина Плукчи родилась 26 марта 1978 г. в Праге. В 2011 г. окончила Самарский государственный экономический университет по специальности "Финансы и кредит". Карьеру в банковской сфере начала в 2003 г. в ООО "ХКФ Банке". В 2017 г. заняла пост управляющего филиалом в Самаре банка ВТБ24 (с 2018 г. - розничный бизнес ВТБ).

"Основная задача Зарины Плукчи в банке - увеличить долю бизнеса "Открытия" в регионе, нарастить кредитный и депозитный портфели, а также поддерживать и развивать отношения с корпоративными клиентами", - прокомментировал назначение руководитель блока управления региональной сетью банка "Открытие" Александр Пахомов.

"Переход в "Открытие" связан для меня с новыми интересными задачами по привлечению клиентов и развитию бизнеса. Команда, частью которой я стала, мне знакома, я ей доверяю. Кроме того, стратегия развития банка в регионе понятна: мы станем банком, с которым приятно иметь дело розничным и корпоративным клиентам", - отметила управляющий банка "Открытие" в Самарской области Зарина Плукчи.

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