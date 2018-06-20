Управляющей банка "Открытие" в Самарской области назначена Зарина Плукчи

Зарина Плукчи возглавила банковский бизнес группы "Открытие" в Самарской области, об этом 20 июня сообщила пресс-служба Приволжского филиала банка. Она будет руководить региональным подразделением "Открытия" и отвечать за его развитие и процесс интеграции с Бинбанком и "Росгосстрах банком".
Зарина Плукчи родилась 26 марта 1978 г. в Праге. В 2011 г. окончила Самарский государственный экономический университет по специальности "Финансы и кредит". Карьеру в банковской сфере начала в 2003 г. в ООО "ХКФ Банке". В 2017 г. заняла пост управляющего филиалом в Самаре банка ВТБ24 (с 2018 г. - розничный бизнес ВТБ).
"Основная задача Зарины Плукчи в банке - увеличить долю бизнеса "Открытия" в регионе, нарастить кредитный и депозитный портфели, а также поддерживать и развивать отношения с корпоративными клиентами", - прокомментировал назначение руководитель блока управления региональной сетью банка "Открытие" Александр Пахомов.
"Переход в "Открытие" связан для меня с новыми интересными задачами по привлечению клиентов и развитию бизнеса. Команда, частью которой я стала, мне знакома, я ей доверяю. Кроме того, стратегия развития банка в регионе понятна: мы станем банком, с которым приятно иметь дело розничным и корпоративным клиентам", - отметила управляющий банка "Открытие" в Самарской области Зарина Плукчи.
Последние комментарии
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.