Самарские "Нефтегазотехнологии" проведут техперевооружение насосной станции Транснефти в Самаре

АО "Транснефть-Приволга" заключило контракт с ООО "Нефтегазотехнологии" ("НГТ", Самара) на техническое перевооружение своей насосной станции на нефтетранспортном узле в Самаре, сообщает interfax-russia.ru.

Цена контракта составила 340,7 млн руб. при начальной (максимальной) цене 341,3 млн рублей.

Также в торгах участвовали ООО "Энергия" (Самара) и ООО "Анод-Плюс" (Краснодар), предлагавшие выполнить работы по максимальной цене.