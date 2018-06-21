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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Самарские "Нефтегазотехнологии" проведут техперевооружение насосной станции Транснефти в Самаре

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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АО "Транснефть-Приволга" заключило контракт с ООО "Нефтегазотехнологии" ("НГТ", Самара) на техническое перевооружение своей насосной станции на нефтетранспортном узле в Самаре, сообщает interfax-russia.ru.

Цена контракта составила 340,7 млн руб. при начальной (максимальной) цене 341,3 млн рублей.

Также в торгах участвовали ООО "Энергия" (Самара) и ООО "Анод-Плюс" (Краснодар), предлагавшие выполнить работы по максимальной цене.

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