Самарские "Нефтегазотехнологии" проведут техперевооружение насосной станции Транснефти в Самаре

АО "Транснефть-Приволга" заключило контракт с ООО "Нефтегазотехнологии" ("НГТ", Самара) на техническое перевооружение своей насосной станции на нефтетранспортном узле в Самаре, сообщает interfax-russia.ru.
Цена контракта составила 340,7 млн руб. при начальной (максимальной) цене 341,3 млн рублей.
Также в торгах участвовали ООО "Энергия" (Самара) и ООО "Анод-Плюс" (Краснодар), предлагавшие выполнить работы по максимальной цене.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее