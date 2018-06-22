Самарский "Союз-2.1б" в конце года запустит новый спутник для Египта

Коммерческий запуск ракеты-носителя "Союз-2-1б" производства самарского РКЦ "Прогресс" с египетским спутником EgyptSat-A намечен на конец 2018 г., сообщил РИА Новости источник на космодроме Байконуре.
EgyptSat-A должен будет заменить спутник российского производства EgyptSat-2, связь с которым оборвалась в апреле 2015 года.
"В конце 2018 г. предполагается запуск ракеты "Союз-2-1б" по коммерческой программе с египетским спутником EgyptSat-A. Изготовитель спутника - РКК "Энергия" - утверждает, что работы по созданию спутника идут по графику и в конце ноября - начале декабря запуск будет произведен", - сказал источник.
Последние комментарии
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?
Что-то ни слова про зарплату выпускников на Прогрессе.