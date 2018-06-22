Самарский "Союз-2.1б" в конце года запустит новый спутник для Египта

Коммерческий запуск ракеты-носителя "Союз-2-1б" производства самарского РКЦ "Прогресс" с египетским спутником EgyptSat-A намечен на конец 2018 г., сообщил РИА Новости источник на космодроме Байконуре.

EgyptSat-A должен будет заменить спутник российского производства EgyptSat-2, связь с которым оборвалась в апреле 2015 года.

"В конце 2018 г. предполагается запуск ракеты "Союз-2-1б" по коммерческой программе с египетским спутником EgyptSat-A. Изготовитель спутника - РКК "Энергия" - утверждает, что работы по созданию спутника идут по графику и в конце ноября - начале декабря запуск будет произведен", - сказал источник.