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Самарский "Союз-2.1б" в конце года запустит новый спутник для Египта

БАЙКОНУР. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Коммерческий запуск ракеты-носителя "Союз-2-1б" производства самарского РКЦ "Прогресс" с египетским спутником EgyptSat-A намечен на конец 2018 г., сообщил РИА Новости источник на космодроме Байконуре.

EgyptSat-A должен будет заменить спутник российского производства EgyptSat-2, связь с которым оборвалась в апреле 2015 года.

"В конце 2018 г. предполагается запуск ракеты "Союз-2-1б" по коммерческой программе с египетским спутником EgyptSat-A. Изготовитель спутника - РКК "Энергия" - утверждает, что работы по созданию спутника идут по графику и в конце ноября - начале декабря запуск будет произведен", - сказал источник.

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